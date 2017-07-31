Хорнер: В ФИА слишком ревностно отнеслись к штрафу Ферстаппена
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на
Гран-при Венгрии стюарды приняли неверное решение, оштрафовав Макса Ферстаппена за столкновение с партнёром по команде Даниэлем Риккардо.
«Я думаю, что они были слишком ревностны, когда принимали решение о штрафе Макса, особенно, если вы посмотрите на манёвр Боттаса в Барселоне. Мы говорили о гоночном инциденте, и я считаю, что эта ситуация — гоночный инцидент.
Да, Макс совершил ошибку, он извинился, а Даниэль принял эти извинения. Очевидно, что это было не преднамеренно. Честно говоря, считаю, нам повезло, что на протяжении такого долгого времени Макс и Даниэль так часто боролись друг с другом, но избегали столкновений.
Что касается шансов на победу в гонке, то многое было потеряно в квалификации. Но машина была быстра, вы видели, что в
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