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https://sport.mail.ru/news/formula1/30541886/
31 июля 2017, 14:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: В ФИА слишком ревностно отнеслись к штрафу Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на Гран-при Венгрии стюарды приняли неверное решение, оштрафовав Макса Ферстаппена за столкновение с партнёром по команде Даниэлем Риккардо.

«Я думаю, что они были слишком ревностны, когда принимали решение о штрафе Макса, особенно, если вы посмотрите на манёвр Боттаса в Барселоне. Мы говорили о гоночном инциденте, и я считаю, что эта ситуация — гоночный инцидент.

Да, Макс совершил ошибку, он извинился, а Даниэль принял эти извинения. Очевидно, что это было не преднамеренно. Честно говоря, считаю, нам повезло, что на протяжении такого долгого времени Макс и Даниэль так часто боролись друг с другом, но избегали столкновений.

Что касается шансов на победу в гонке, то многое было потеряно в квалификации. Но машина была быстра, вы видели, что в какой-то момент после штрафа Макс уступал лидеру 10 секунд и болид был самым быстрым на трассе. Так что жаль завершать этап с десятью очками, ведь мы могли завоевать гораздо больше, — приводит слова Хорнера Motorsport.
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