Хорнер: Слухи о партнёрстве «Торо Россо» с «Хондой»? Мне нечего сказать

По его словам, на данный момент он сконцентрирован на борьбе в чемпионате.

«Я получил так много вопросов об этих переговорах, но я не буду комментировать это и спрошу, откуда вы берёте источники о такой информации. Сейчас мы можем услышать много разговоров о “Хонде”, но мне нечего сказать. Я предпочитаю думать о нынешнем сезоне и о происходящем сейчас», — приводит слова Хорнера Motorionline.