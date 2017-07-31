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31 июля 2017, 13:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Слухи о партнёрстве «Торо Россо» с «Хондой»? Мне нечего сказать

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не спешит комментировать слухи о возможном партнёрстве «Торо Россо» с «Хондой».

По его словам, на данный момент он сконцентрирован на борьбе в чемпионате.

«Я получил так много вопросов об этих переговорах, но я не буду комментировать это и спрошу, откуда вы берёте источники о такой информации. Сейчас мы можем услышать много разговоров о “Хонде”, но мне нечего сказать. Я предпочитаю думать о нынешнем сезоне и о происходящем сейчас», — приводит слова Хорнера Motorionline.
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