Риккардо: Инцидент с Ферстаппеном решён

«Было сложно принять вчерашнее. Ты готовишься весь день ради этих двух часов гонки, а потом всё получается таким образом. Макс вчера извинился передо мной, и мы поговорили наедине, без прессы. Инцидент с Максом решён, и мы двигаемся дальше. Встретимся через четыре недели», — написал австралиец на своей официальной странице в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1/3... Yesterday was hard to take. You build up all day for those couple hours of racing and then it's gone like that.</p>— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) <a href="https://twitter.com/danielricciardo/status/891950289917546497">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2/3... Max apologized to me after the race and we spoke one on one away from media or anyone.</p>— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) <a href="https://twitter.com/danielricciardo/status/891950315767050240">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">3/3... The situation was handled and taken care of in the right way to move forward. <br>Lights go out again in 4 weeks ??</p>— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) <a href="https://twitter.com/danielricciardo/status/891950346024648706">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>