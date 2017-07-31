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31 июля 2017, 12:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Инцидент с Ферстаппеном решён

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал столкновение в гонке Гран-при Венгрии с партнёром по команде Максом Ферстаппеном, которое заставило его прекратить борьбу за очки уже на первом круге.

«Было сложно принять вчерашнее. Ты готовишься весь день ради этих двух часов гонки, а потом всё получается таким образом. Макс вчера извинился передо мной, и мы поговорили наедине, без прессы. Инцидент с Максом решён, и мы двигаемся дальше. Встретимся через четыре недели», — написал австралиец на своей официальной странице в «Твиттере».
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