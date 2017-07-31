Венгрия: Алонсо шикарно обгоняет, «Рено» с треском проваливается
«Макларен» ворвался в десятку, Алонсо и Сайнс устроили шикарную борьбу, а «Рено» упустил прекрасный шанс — награждаем за
Гран-при Венгрии.
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Гонщик дня: Фернандо Алонсо
Венгерский
Недурно провёл этап Карлос Сайнс — удивил попаданием в третий сегмент квалификации, феноменально стартовал и затем демонстрировал чудеса обороны. Но обороняться в Венгрии не самая сложная задача.
А вот Фернандо Алонсо атаковал всех, кого только мог. Испанец провёл несколько манёвров, но главным событием стала его борьба с Карлосом
Лучший обгон: Алонсо проходит Сайнса
Проведя феноменальный старт, Карлос Сайнс поднял свой «Торо Россо» аж на шестое место. Учитывая неплохую аэродинамику итальянского болида и особенности венгерской трассы, можно было ждать, что там Карлос и финиширует. Но Алонсо был против.
Карлос выжимал Фернандо с трассы, блокировал на торможении, пару раз удачно перекрестил траекторию… но не спасся. После неудачной попытки обгона в первом повороте Алонсо за счёт DRS накатил перед вторым, вышел на внешнюю траекторию и так идеально проехал по ней левую дугу, что в третьем повороте его и на сантиметр с траектории не снесло. Мастерство остаётся мастерством даже в «Макларене».
Лучшая тактика: Макс Ферстаппен
Разнообразием тактика венгерский этап не блеснул: большинство пилотов переобувалось один раз примерно в середине гонки. Выделились на этом фоне лишь пилоты, заходившие на
Получив штраф, голландец стал пересиживать соперников, оттягивая
Сюрприз этапа: «Макларен»
Нет, конечно, все ждали от «Макларена» успешного выступления именно в Венгрии. Команда и сама называла этот этап одним из своих лучших шансов в сезоне. Да и в Сильверстоуне болиды из Уокинга показали определённый прогресс.
Но ждали ли от «Макларена» места четвёртой команды пелотона? Не занятое по счастливому стечению обстоятельств, а подтверждённое во всех сессиях
Алонсо стал шестым по чистой скорости, а не по позиционированию на трассе. В первой половине гонки, застряв за Сайнсом, он ехал в темпе Чеко Переса. А пройдя «Торо Россо», стал отрываться и от соотечественника, и от «Форс Индия». До «Ред Булл», конечно, ещё далеко. Но знак был дан воодушевляющий.
Провал этапа: «Рено»
Говорить про очередную неудачу «Уильямса» и смысла нет — болиды из Гроува постепенно сползают туда, куда Мониша «Заубер» не гоняла. А вот «Рено» действительно удивил со знаком минус.
Жёлтые болиды были быстры на тренировках и лишь античудом Джолиона Палмера не прошли в Q3 полным составом. Штраф Нико Хюлькенберга дополнил неприятную стартовую картину, но в гонке от них можно было ждать прорыва. Казалось, по чистому темпу «Рено» явно лучше «Торо Россо» и «Форс Индия».
Но вместо прорыва Хюлькенберг устроил разборки с «Хаасом», получив от Магнуссена блокировку и неприятное предложение по итогам. Палмер же просто был собой — остановился недалеко от очков, но так за них и не поборолся.
Лучшая цитата: Тото Вольф
«Мы можем проиграть чемпионат
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