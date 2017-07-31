Венгрия: Алонсо шикарно обгоняет, «Рено» с треском проваливается

Гран-при Венгрии был скорее напряжённым, чем ярким. И вместо фейерверка эмоций показал фанатам накал страстей. Но и в такой ситуации нашлись свои герои, которых нельзя не отметить.

Гонщик дня: Фернандо Алонсо

Венгерский Гран-при не остался без нескольких прекрасных выступлений пилотов. Приз в голосовании болельщиков достался Кими Райкконену. Что ж, финн действительно прекрасно проехал на «Хунгароринге». Но ничего действительно феноменального Кими не показал. Возможно, он мог выиграть гонку. Но без атак на Себастьяна Феттеля мы так и не узнали, хватило бы его преимущества для обгона.

Недурно провёл этап Карлос Сайнс — удивил попаданием в третий сегмент квалификации, феноменально стартовал и затем демонстрировал чудеса обороны. Но обороняться в Венгрии не самая сложная задача.



А вот Фернандо Алонсо атаковал всех, кого только мог. Испанец провёл несколько манёвров, но главным событием стала его борьба с Карлосом Сайнсом-младшим. В отличие от лидеров гонки, испанец показал, что обгонять в Венгрии вполне возможно. Добавим к этому лучший круг гонки, поставленный на не самых свежих шинах, и блестящую квалификацию. И получим лучшего гонщика этапа.

Лучший обгон: Алонсо проходит Сайнса

Проведя феноменальный старт, Карлос Сайнс поднял свой «Торо Россо» аж на шестое место. Учитывая неплохую аэродинамику итальянского болида и особенности венгерской трассы, можно было ждать, что там Карлос и финиширует. Но Алонсо был против.



Карлос выжимал Фернандо с трассы, блокировал на торможении, пару раз удачно перекрестил траекторию… но не спасся. После неудачной попытки обгона в первом повороте Алонсо за счёт DRS накатил перед вторым, вышел на внешнюю траекторию и так идеально проехал по ней левую дугу, что в третьем повороте его и на сантиметр с траектории не снесло. Мастерство остаётся мастерством даже в «Макларене».

Лучшая тактика: Макс Ферстаппен

Разнообразием тактика венгерский этап не блеснул: большинство пилотов переобувалось один раз примерно в середине гонки. Выделились на этом фоне лишь пилоты, заходившие на пит-стоп максимально поздно. Одним из них вынуждено стал Макс Ферстаппен.



Получив штраф, голландец стал пересиживать соперников, оттягивая пит-стоп как можно дальше. Это дало Максу более свежие шины в конце гонки, за счёт которых он уверенно накатывал на Валттери Боттаса. Но всё же навязать борьбу не смог. Тактики это не портит: не будь лишних 10 секунд в боксах, голландец мог зацепиться за подиум.

Сюрприз этапа: «Макларен»

Нет, конечно, все ждали от «Макларена» успешного выступления именно в Венгрии. Команда и сама называла этот этап одним из своих лучших шансов в сезоне. Да и в Сильверстоуне болиды из Уокинга показали определённый прогресс.



Но ждали ли от «Макларена» места четвёртой команды пелотона? Не занятое по счастливому стечению обстоятельств, а подтверждённое во всех сессиях уик-энда? Вряд ли.



Алонсо стал шестым по чистой скорости, а не по позиционированию на трассе. В первой половине гонки, застряв за Сайнсом, он ехал в темпе Чеко Переса. А пройдя «Торо Россо», стал отрываться и от соотечественника, и от «Форс Индия». До «Ред Булл», конечно, ещё далеко. Но знак был дан воодушевляющий.

Провал этапа: «Рено»

Говорить про очередную неудачу «Уильямса» и смысла нет — болиды из Гроува постепенно сползают туда, куда Мониша «Заубер» не гоняла. А вот «Рено» действительно удивил со знаком минус.



Жёлтые болиды были быстры на тренировках и лишь античудом Джолиона Палмера не прошли в Q3 полным составом. Штраф Нико Хюлькенберга дополнил неприятную стартовую картину, но в гонке от них можно было ждать прорыва. Казалось, по чистому темпу «Рено» явно лучше «Торо Россо» и «Форс Индия».



Но вместо прорыва Хюлькенберг устроил разборки с «Хаасом», получив от Магнуссена блокировку и неприятное предложение по итогам. Палмер же просто был собой — остановился недалеко от очков, но так за них и не поборолся.

Лучшая цитата: Тото Вольф