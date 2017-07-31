Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30540305/
31 июля 2017, 12:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне: Думаю, Феттель и Райкконен хотят остаться в «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне прокомментировал информацию о том, что вскоре итальянская команда объявит о продлении контрактов с действующими пилотами Скудерии — Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

Президент <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркьонне</span> прокомментировал информацию о том что вскоре итальянская команда объявит о продлении контрактов с действующими пилотами <span class=error>Скудерии</span> — Себастьяном <span class=error>Феттелем</span> и <span class=error>Кими</span> Райкконеном. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Шансы на то, что Райкконен и Феттель останутся в команде и в 2018 году более 50%. Они отлично выступают вместе, потому менять их было бы рискованно. Посмотрим, сумеем ли мы их сохранить на следующий год. Думаю, что они хотят остаться. Мы должны анонсировать подписание контрактов в Монце, пока мы ведём переговоры и не ставили подписей, но мы близки к соглашению.

Что касается слухов о договорённости Феттеля с «Мерседесом», что же, жизнь на этом не остановится и тогда мы будем искать другое решение. Но глядя на него, могу сказать, что во многих смыслах он больше похож на итальянца, чем большинство из нас, — приводит слова Маркьонне Corriere della sera.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики