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31 июля 2017, 12:19 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: В какой-то момент «Мерседесу» придётся выбирать, на кого они ставят

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал тактику «Мерседеса» в гонке Гран-при Венгрии.

Во время неё Валттери Боттас пропустил партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, дав тому возможность попробовать побороться с болидами «Феррари». Попытки британца не увенчались успехом, и тот вернул Боттасу третью позицию, пропустив финна в самом конце гонки.

«Мы сделали то же самое в Монако два года назад. Но когда речь идёт о титуле, всё немного меняется. Смотря на “Мерседес”, можно сказать, что лидером является Хэмилтон, в какой-то момент руководству команды придётся выбирать, на кого они делают ставку», — приводит слова Хорнера Nextgen-Auto.
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