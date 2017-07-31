Хорнер: В какой-то момент «Мерседесу» придётся выбирать, на кого они ставят
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал тактику «Мерседеса» в гонке
Гран-при Венгрии.
Во время неё Валттери Боттас пропустил партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, дав тому возможность попробовать побороться с болидами «Феррари». Попытки британца не увенчались успехом, и тот вернул Боттасу третью позицию, пропустив финна в самом конце гонки.
«Мы сделали то же самое в Монако два года назад. Но когда речь идёт о титуле, всё немного меняется. Смотря на “Мерседес”, можно сказать, что лидером является Хэмилтон, в
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