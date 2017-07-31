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31 июля 2017, 11:58 | Авто/мото: Формула-1 | Вести.Ru

Даниил Квят: Гонку в Венгрии омрачила история со штрафом

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят подвел итоги Гран-при Венгрии, по ходу которого он сначала наказан был за очередной гоночный инцидент, а затем пробивался с 16-го места на старте. Свое наказание Квят объяснил тем, что у него возникло некое «недопонимание» ситуации.

Российский гонщик формулической команды <span class=error>Toro</span> Rosso Даниил <span class=error>Квят</span> подвел итоги <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии по ходу которого он сначала был за очередной гоночный инцидент а затем пробивался с 16-го места на старте. Свое наказание <span class=error>Квят</span> объяснил тем что у него возникло некое недопонимание ситуации. Увеличить
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«К сожалению, я получил штраф в три позиции на стартовой решетке завтрашней гонки и мне пришлось начинать ее с 16-й позиции, — цитирует Квята портал “Спорт сегодня” со ссылкой на официальный сайт Toro Rosso. — Было некоторое недопонимание и я не знал, что кто-то приближается сзади, а теперь мы получили наказание за блокировку другой машины».

«Это обидно, потому что день квалификации складывался неплохо: наша скорость в общем и мои ощущения от машины были в порядке, даже несмотря на то, что по ходу квалификации немного изменился баланс. До попадания в третий сегмент не хватило буквально несколько десятых секунды, но в целом мы оказались примерно там, где и ожидали», — добавил пилот.

«А гонка получилась отличная, по итогам которой мы, к сожалению, не были вознаграждены за старание. У нас был хороший темп, и я думаю, что без штрафа на решетке мы могли бы побороться за очки», — сказал российский пилот.

«Говоря о положительных сторонах можно отметить, что мы были рады добраться до финиша, а отыграть пять позиций на такой трассе как “Хунгароринг” — это неплохой результат, сегодня я получил удовольствие от пилотажа. С нетерпением жду начала летнего перерыва в чемпионате, чтобы немного передохнуть», — признался Квят.
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