Стролл заменит Массу на тестах в Венгрии
В «Уильямсе» объявили о замене состава пилотов на тестовые заезды в Венгрии.
Планировалось, что 1 августа на «Хунгароринге» выступит Фелипе Масса, однако бразилец отправился домой, чтобы пройти восстановление после болезни, которая помешала ему принять участие в
На завтрашних заездах его заменит другой боевой пилот команды — Лэнс Стролл, сообщается на официальной странице «Уильямса» в «Твиттере». Во второй день тестов в Венгрии, как и ожидалось, выступит Лука Гьотто, проводящий этот сезон в составе Russian Time в Формуле-2.
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