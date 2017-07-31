Стролл заменит Массу на тестах в Венгрии

Планировалось, что 1 августа на «Хунгароринге» выступит Фелипе Масса, однако бразилец отправился домой, чтобы пройти восстановление после болезни, которая помешала ему принять участие в Гран-при Венгрии.

На завтрашних заездах его заменит другой боевой пилот команды — Лэнс Стролл, сообщается на официальной странице «Уильямса» в «Твиттере». Во второй день тестов в Венгрии, как и ожидалось, выступит Лука Гьотто, проводящий этот сезон в составе Russian Time в Формуле-2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We are pleased to confirm Lance will drive on Day 1 (Tuesday 1 August) of this week's test at the Hungaroring.</p>— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) <a href="https://twitter.com/WilliamsRacing/status/891916601985044480">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>