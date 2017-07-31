Леклер готов выступать за «Заубер» в 2018 году

«В своей карьере я всегда двигался шаг за шагом. Сейчас я пытаюсь выиграть чемпионат Формулы-2, после чего хотел бы перейти в Формулу-1. Могу ли я подождать ещё один год? Я бы предпочёл этого не делать. Если я выиграю титул в Формуле-2, то не смогу защитить его, так что ожидание мне не поможет.

Что касается сотрудничества с «Заубером», то моя мечта — выступать в болиде «Феррари», и надеюсь, что она когда-то воплотится, но в целом я готов рассматривать все варианты, которые есть в Формуле-1, — приводит слова Леклера PaddockTalk.