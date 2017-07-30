Квят заработал очко перед отпуском. Штрафное

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Венгерский этап чемпионата мира формально открыл вторую половину чемпионата. Гонка получилось довольно пресной, а в роли Даниила Квята на сей раз выступил Макс Ферстаппен, выбивший из борьбы своего напарника по «Ред Булл» Даниэля Риккьярдо. Теперь у пилотов и команд есть время до конца августа, чтобы осмыслить все случившеся.

КВЯТ — «ЛЮБИМЕЦ» СУДЕЙ

На самом деле, это уже не смешно. Даниил Квят получил очередной штрафной балл. Еще два — и он пропустит гонку. Причем получил совершенно ни за что. Судьи наказали его штрафом в три позиции на стартовой решетке и штрафным баллом в суперлицензию за блокировку пилота «Уильямс» Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации «Гран-при Венгрии».

Да не было там никакой блокировки — Квят максимально ушел с траектории, когда увидел Стролла в зеркалах. При этом в «Торо Россо» не предупредили по радио своего пилота о том, что сзади болид на быстром круге. После оглашения судейского вердикта Квят был в бешенстве, не понимая, за что его наказали.

Даниил в нынешнем сезоне настолько приучил всех к нарушениям со своей стороны, что судьи «докапываются» до него даже тогда, когда никаким штрафом и не пахнет. В общем, никаких шансов в Венгрии на место в первой десятке у Квята, отодвинутого на 16-е место, не было. Он провел неплохую гонку и в итоге стал 11-м.

Но большего сделать не удалось. Российский пилот отправится в отпуск не в самом лучшем настроении — штрафных очков у него в три раза больше, чем набранных. И нет пока никакой ясности с контрактом на будущий сезон.

НЕТ НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ

Не в лучшем настроении уйдет в отпуск и Дэн Риккьярдо. Австралийский пилот «Ред Булл» завершил гонку уже после второго поворота. Горячий голландец Макс Ферстаппен во втором повороте врезался в своего напарника. Ферстаппен и Риккьярдо со старта опередили Льюиса Хэмилтона, но для одного из пилотов «Ред Булл» все закончилось очень быстро.

После окончания гонки Риккьярдо назвал действия напарника дилетантством, и подчеркнул, что никаких оправданий для Ферстаппена нет. «Максу не нравится, когда напарник оказывается впереди. У него есть целая гонка, чтобы попытаться это исправить, но он не собирался обгонять — это глупая ошибка!» — отметил австралиец.

Ферстаппен принес извинения за то, что выбил напарника из боксов. Он сделал это в эфире одного из телеканалов и пообещал обязательно сделать это лично. «Мы пообщаемся с Дэном тет-а-тет и все выясним», — сказал Макс. Сам голландец до финиша добрался пятым, и вполне мог претендовать на более высокое место, если бы не 10-секундный stop’n'go, выписанный судьями.

ДВОЙНОЙ УДАР «ФЕРРАРИ»

А вот кто точно отправится на каникулы в отличном настроении, так это Себастьян Феттель. Немец стартовал с поул-позинш и удержал свою позицию. Даже несмотря на то, что на его болиде были некоторые проблемы с шинами, и из боксов ему постоянно советовали держаться подальше от поребриков. Теперь Себастьян опережает Хэмилтона в борьбе за титул на 14 очков.

Свою радость Феттель точно должен разделить с напарником Кими Райкконеном. Во-первых, потому, что темп финна был выше. Райкконен не стал предпринимать попыток атаки, хотя почти всю гонку провез в секунде от напарника. После финиша Кими был краток, отметив, что «команда довольна, и это главное». Хотя он был очень близок к своей первой с Австралии-2013 победе.

Во-вторых, потому, что и в следующем сезоне Феттель и Райкконен продолжат выступать за «Феррари», хотя некоторые сомнения в этом были. Официальное объявление об этом последует на «Гран-при Италии» в Монце в сентябре. А, может быть и раньше, коль информация уже стала секретом полишинеля.

«Мерседес» в Венгрии ничего сделать с «Феррари» не смог. Боттас и Хэмилтон уступили главным конкурентам в квалификации, а обгонять на «Хунгароринге» негде. В середине гонки из боксов немецкой команды последовала команда для Вальттери пропустить вперед Льюиса и дать тому возможность попытаться начать атаки на Райкконена.

Но у Хэмилтона это не получилось, и перед клетчатым флагом он вернул позицию напарнику. Это было и красиво, и справедливо. После каникул чемпионат возобновится на быстрых трассах, где у «Мерседеса» будет шанс отыграться.

БЫСТРЫЙ АЛОНСО И «SUCK MY BALLS»

Превосходно провел «Гран-при Венгрии» Фернандо Алонсо, установивший быстрейший круг. В нынешней ситуации, когда «Макларен» ждет от «Хонды» прорыва, а от уже подписанного контракта с японцами в пользу «Феррари» отказался и «Заубер», это лучший из возможных результатов. Двукратный чемпион мира разом увел свою команду с последнего места в Кубке конструкторов и опередил Даниила Квята в личном зачете. А если учесть, что и Стоффель Вандорн финишировал в десятке, то у «Макларена» и «Хонды» просто праздник и повод продлить сотрудничество.

Очковые финиши в исполнении Серхио Переса и Эстебана Окона из «Форс Индии» уже никого не удивляют, а вот Карлос Сайнс сделал максимум возможного для «Торо Россо», финишировав седьмым. Напарник Даниила Квята подтащил свою команду к пятому месту в Кубке конструкторов, которое пока занимает «Уильямс».

В Венгрии подопечные сэра Фрэнка Уильямса без Фелипе Массы оказались несостоятельными. Бразилец почувствовал себя плохо перед квалификацией, и его место в кокпите занял Пол ди Реста. Шотландец сошел на 61-м круге по команде из боксов, занимая на тот момент последнее место. А канадец Лэнс Стролл, из-за которого наказали Квята, стал только 14-м. На машине с мотором «Мерседес».

Ну и после финиша случился неприятный инцидент между Кевином Магнуссеном из «Хаас» и Нико Хюлькенбергом из «Рено». Датчанин по ходу гонки выдавил немца за пределы трассы, за что получил пять секунд к итоговому времени и два штрафных балла. Хюлькенберг назвал поведение Магнуссена неспортивным, а тот ответил просто «suck my balls». Начавшийся перерыв в чемпионате наверняка охладит перехлестывающие через край эмоции.

Чемпионат мира. 11-й этап. «Гран-при Венгрии»

1. Феттель (Германия, «Феррари»). 2. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — отставание 0,908. 3. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 12,462. 4. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 12,885. 5. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 13,276. 6. Алонсо (Испания, «Макларен») — 1.11,223. 7. Сайнс (Испания, «Торо Россо») — 1 круг. 8. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 1 круг. 9. Окон (Франция, «Форс Индия») — 1 круг. 10. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 1 круг. 11. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 1 круг. 12. Палмер (Великобритания, «Рено») — 1 круг. 13. Магнуссен (Дания, «Хаас») — 1 круг. 14. Стролл (Канада, «Уильямс») — 1 круг. 15. Верляйн (Германия, «Заубер») — 2 круга. 16. Эрикссон (Швеция, «Заубер») — 2 круга. 17. Хюлькенберг (Германия, «Рено») — не финишировал

Не финишировали: ди Реста (Великобритания, «Уильямс»), Грожан (Франция, «Хаас»), Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл»).

Личный зачет. 1. Феттель (Германия, «Феррари») — 202 очка. 2. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 188. 3. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 169. 4. Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл») — 117. 5. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 116. 6. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 67. 7. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 56. 8. Окон (Франция, «Форс Индия») — 45. 9. Сайнс (Испания, «Торо Россо») — 35. 10. Хюлькенберг (Германия, «Рено») — 26. 11. Масса (Бразилия, «Уильямс») — 23. 12. Стролл (Канада, «Уильямс») — 18. 13. Грожан (Франция, «Хаас») — 18. 14. Магнуссен (Дания, «Хаас») — 11. 15. Алонсо (Испания, «Макларен») — 10. 16. Верляйн (Германия, «Заубер») — 5. 17. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 4. 18. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 1

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» — 357 очков. 2. «Феррари» — 318. 3. «Ред Булл» — 184. 4. «Форс Индия» — 101. 5. «Уильямс» — 41. 6. «Торо Россо» — 39. 7. «Хаас» — 29. 8. «Рено» — 26. 9. «Макларен» — 11. 10. «Заубер» — 5​.