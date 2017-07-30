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«Карлос отлично стартовал и к концу первого круга ехал шестым. Хорошо и профессионально оборонял позицию от атак Алонсо. Потом мы провели фантастический пит-стоп — потратили 2,0 секунды — и остались впереди Алонсо. Но позже он смог пройти Карлоса — его машина просто была быстрее. Карлос финишировал седьмым, и, я думаю, это максимум того, что мы могли выжать из техники сегодня.

Что касается Даниила, то он был в трудном положении, стартуя 16-м после вчерашнего штрафа. Он стартовал на «софте» и сразу отыграл две позиции. Мы рассчитывали как можно дольше оставлять его на трассе, пока другие машины заезжают на пит-стопы. Это позволило Даниилу ехать на чистом пространстве. Хотя временами он и попадал в трафик, особенно в конце с Магнуссеном. В итоге Даниил финишировал 11-м, что было лучшим возможным результатом для него сегодня.