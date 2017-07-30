Тост: Квят был в трудном положении, 11-е место — лучший результат из возможных
Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги
Гран-при Венгрии, где Карлос Сайнс стал седьмым, а Даниил Квят — 11-м.
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Видимо, что-то случилось...
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«Карлос отлично стартовал и к концу первого круга ехал шестым. Хорошо и профессионально оборонял позицию от атак Алонсо. Потом мы провели фантастический
Что касается Даниила, то он был в трудном положении, стартуя 16-м после вчерашнего штрафа. Он стартовал на «софте» и сразу отыграл две позиции. Мы рассчитывали как можно дольше оставлять его на трассе, пока другие машины заезжают на
Команда хорошо поработала, прибавила в скорости после пятницы. Набранные очки стали очень хорошим результатом, — цитирует Тоста
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