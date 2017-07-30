Даниил Квят: Мог бы набрать очки, если бы не получил штраф
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят после гонки «Гран-при Венгрии», в которой он занял 11-е место, отметил, что мог бы набрать очки, если бы не был оштрафован и не потерял на старте три позиции.
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Видимо, что-то случилось...
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Он также добавил, что ему нравится темп команды.
Напомним, что россиянин показал 13-й результат в квалификации, но был оштрафован на три позиции на стартовой решетке — его признали его виновным в блокировке Лэнса Стролла из «Уильямса» в первом сегменте.
— Да, гонка была очень хорошей, — приводит Motorsport слова Квята. — Темп был очень, очень хорош. Отличная работа с шинами. Просто жаль, что мы начали гонку настолько издалека. Определенно это была отличная гонка без награды, но мы знаем, что когда мы остаемся в гонке, сохраняем машину, мы можем быть
Это третий
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