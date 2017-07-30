Даниил Квят: Мог бы набрать очки, если бы не получил штраф

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Он также добавил, что ему нравится темп команды.

Напомним, что россиянин показал 13-й результат в квалификации, но был оштрафован на три позиции на стартовой решетке — его признали его виновным в блокировке Лэнса Стролла из «Уильямса» в первом сегменте.

— Да, гонка была очень хорошей, — приводит Motorsport слова Квята. — Темп был очень, очень хорош. Отличная работа с шинами. Просто жаль, что мы начали гонку настолько издалека. Определенно это была отличная гонка без награды, но мы знаем, что когда мы остаемся в гонке, сохраняем машину, мы можем быть очень-очень быстры. В гоночных условиях. Мы могли бы набрать очки, если бы не было штрафа. Я не знаю, сколько. В целом наш темп очень воодушевляет.