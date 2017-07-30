Магнуссен нагрубил Хюлькенбергу в прямом эфире

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Дважды во время гонки Магнуссен и Хюлькенберг оказывались рядом на трассе: на старте и во второй половине заезда.

На первом круге Магнуссен, увидев борьбу своего напарника Ромэна Грожана с Хюлькенбергом, сказал по радио: «Если нам можно делать то, что сделал Хюлькенберг, у нас будут грязные гонки». Затем по ходу дистанции Магнуссен и Хюлькенберг боролись за позицию, и датчанин выдавил немца с трассы — Магнуссену за этот маневр дали пять секунд штрафа, а Хюлькенберг был вынужден сойти незадолго до финиша.

После гонки оба оказались рядом в зоне для прессы в паддоке. Магнуссен был в прямом эфире норвежского телевидения, когда к нему сзади подошел Хюлькенберг и похлопал его по плечу. «Вот опять, самый неспортивный гонщик на решетке», — сказал Хюлькенберг. «Отс***», — ответил ему Магнуссен.