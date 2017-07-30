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30 июля 2017, 18:56 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Магнуссен нагрубил Хюлькенбергу в прямом эфире

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен нагрубил гонщику «Рено» Нико Хюлькенбергу после финиша «Гран-при Венгрии», информирует Motorsport.

Пилот <span class=error>Хааса</span> <span class=error>Кевин</span> Магнуссен нагрубил гонщику Рено <span class=error>Нико</span> Хюлькенбергу после финиша Гран-при Венгрии. Увеличить
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Дважды во время гонки Магнуссен и Хюлькенберг оказывались рядом на трассе: на старте и во второй половине заезда.

На первом круге Магнуссен, увидев борьбу своего напарника Ромэна Грожана с Хюлькенбергом, сказал по радио: «Если нам можно делать то, что сделал Хюлькенберг, у нас будут грязные гонки». Затем по ходу дистанции Магнуссен и Хюлькенберг боролись за позицию, и датчанин выдавил немца с трассы — Магнуссену за этот маневр дали пять секунд штрафа, а Хюлькенберг был вынужден сойти незадолго до финиша.

После гонки оба оказались рядом в зоне для прессы в паддоке. Магнуссен был в прямом эфире норвежского телевидения, когда к нему сзади подошел Хюлькенберг и похлопал его по плечу. «Вот опять, самый неспортивный гонщик на решетке», — сказал Хюлькенберг. «Отс***», — ответил ему Магнуссен.

— Когда дело доходит до гонок, он ужасен, — позже сказал Хюлькенберг. — Жестко обороняться это нормально, но он же просто бессовестно отправляет людей в стену. То, что он тут устроил — широко вошел в поворот, выдавил меня — это просто ***. Мы перекинулись парой слов, он ответил: «Отс***»,&что довольно интересно. Я слышал, ему дали какой-то небольшой штраф, пять секунд, но ему на это наплевать.
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