Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30534695/
30 июля 2017, 18:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен получил два штрафных балла за выдавливание Хюлькенберга с трассы

Стюарды Гран-при Венгрии начислили гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену два штрафных балла за выдавливание коллеги из «Рено» Нико Хюлькенберга по ходу гонки Гран-при Венгрии.

Стюарды <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии <span class=error>начислили</span> гонщику <span class=error>Хааса</span> <span class=error>Кевину</span> Магнуссену два штрафных балла за выдавливание коллеги из Рено <span class=error>Нико</span> Хюлькенберга по ходу гонки <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теперь у датчанина в общей сложности семь штрафных баллов.

«Хюлькенберг обгонял Магнуссена в зоне второго поворота на 62-м круге. Нико находился рядом с Магнуссеном во время совершения манёвра и на самом деле был немного впереди, так что имел право получить место на трассе на выходе. Вместо этого Магнуссен продолжал использовать всю ширину трека и вынудил Хюлькенберга выехать за пределы трассы на выходе из второго поворота», — поясняется решение стюардов в официальном пресс-релизе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики