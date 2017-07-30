Дубль два: «Феррари» в доминирующем стиле выиграла Гран-при Венгрии
Ни венгерская жара, ни отчаянный спурт Хэмилтона на втором отрезке не смогли помешать «Феррари» одержать уверенную победу. Квят — 11-й.
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Старт: «Феррари» держат ряд
Стоило погаснуть стартовым огням светофора, и две «Феррари» синхронно сорвались со своих позиций и благополучно сохранили первое и второе места. Валттери Боттас тоже среагировал неплохо, но его по внешней траектории едва не прошёл Макс Ферстаппен. Голландец блестяще принял старт и чуть было не вышел на третье место, но скорости немного не хватило.
Льюис Хэмилтон наоборот потерял на старте две позиции, пропустив обоих пилотов «Ред Булл», но затем между ними произошёл контакт. Ферстаппен продолжил движение, а вот Риккардо сначала выехал за пределы трассы, а потом его автомобиль и вовсе остановился. Чтобы безопасно эвакуировать застрявший «Ред Булл» и очистить полотно от масла, вылившегося из машины Даниэля, судьи выпустили автомобиль безопасности. Позднее за этот эпизод Ферстаппен получил 10 секунд штрафа.
«Софт» для «Мерседеса»
К 10-му кругу Себастьян Феттель оторвался от Кими Райкконена на три секунды, тот, в свою очередь, более четырёх секунд вёз Валттери Боттасу. Неподалёку от него расположился Макс Ферстаппен, которому удавалось держать темп лидеров, а вот Льюис Хэмилтон постепенно отставал от первой четвёрки. Сайнс и Алонсо также с каждым кругом откатывались всё дальше от топ-5.
К 20-му кругу отставание Боттаса от пары лидеров достигло девяти секунд — у «Мерседеса» на «Хунгароринге» против «Феррари» действительно не было темпа. Да и Хэмилтону никак не удавалось подобраться к Ферстаппену на дистанцию атаки. Ближе к первым
Первым из числа лидеров в боксы на 30-м круге поехал Боттас, кругом позже на
Гонку же возглавил Макс Ферстаппен, который, но изношенных шинах хотя и уступал «Феррари» и «Мерседесам», но не более пары десятых. Голландец совершил
На шестое время, позади топ-4 и Ферстаппена, после упорной борьбы с Карлосом Сайнсом вырвался Фернандо Алонсо. Перес и Окон расположились на седьмом и восьмом местах, а замкнул топ-10 Стоффель Вандорн.
Второй дубль «Феррари»
Льюис на каждом круге отыгрывал у Себа и Кими по
Круг за кругом Хэмилтон атаковал изо всех сил, но подтянуться к Райкконену на дистанцию атаки трёхкратному чемпиону
Для Себастьяна Феттеля победа в Венгрии стала уже четвёртой в этом сезоне, а второе место Кими Райкконена стало его четвёртым подиумом в году. «Феррари» же празднует второй в сезоне дубль — до этого две красные машины финишировали первыми в Монако. А вот Льюис Хэмилтон вернул третье место Валттери Боттасу — британец сбросил на последнем круге, уступил порядка 10 секунд и отдал подиум напарнику. Макс Ферстаппен, догнавший в самом конце «Мерседесы», остался пятым. Шестым финишировал Фернандо Алонсо, и это его лучший результат с
Седьмым классифицировался Карлос Сайнс, принесший «Торо Россо» очередные очки, восьмое и девятое места разделили пилоты «Форс Индия» — Серхио Перес и Эстебан Окон, а заключительную позицию в топ-10 занял Стоффель Вандорн. 11-м классифицирован Даниил Квят.
В общем зачёте отрыв Феттеля от Хэмилтона вырос до 14 очков, а идущий третьим Боттас отстал от лидера на 33 балла. В борьбе за четвёртое место разрыв между Риккардо и Райкконеном сократился до одного балла, шестым
В Кубке конструкторов «Мерседес» и «Феррари» теперь разделяют 39 очков. На третьем месте уверенно идёт «Ред Булл», опережающий «Форс Индия» на 83 балла. Замыкает топ-5 «Уильямс», а «Макларен» впервые в сезоне смог уйти с последней строчки командного зачёта — благодаря девяти очкам Алонсо и Вандорна Уокинг опередил «Заубер».
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