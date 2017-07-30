Дубль два: «Феррари» в доминирующем стиле выиграла Гран-при Венгрии

Старт: «Феррари» держат ряд

Стоило погаснуть стартовым огням светофора, и две «Феррари» синхронно сорвались со своих позиций и благополучно сохранили первое и второе места. Валттери Боттас тоже среагировал неплохо, но его по внешней траектории едва не прошёл Макс Ферстаппен. Голландец блестяще принял старт и чуть было не вышел на третье место, но скорости немного не хватило.



Льюис Хэмилтон наоборот потерял на старте две позиции, пропустив обоих пилотов «Ред Булл», но затем между ними произошёл контакт. Ферстаппен продолжил движение, а вот Риккардо сначала выехал за пределы трассы, а потом его автомобиль и вовсе остановился. Чтобы безопасно эвакуировать застрявший «Ред Булл» и очистить полотно от масла, вылившегося из машины Даниэля, судьи выпустили автомобиль безопасности. Позднее за этот эпизод Ферстаппен получил 10 секунд штрафа.

Сейфти-кар покинул трассу на пятом круге. Феттель и Райкконен уверенно сохранили свои позиции, Боттас сумел избежать прессинга Ферстаппена, а вот самого Макса сразу же принялся атаковать Хэмилтон. Голландец отбился от атак британца и сохранил четвёртое место. На шестую позицию тем временем вышел Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо расположился седьмым, а позади него выстроились Перес, Вандорн и Окон. Даниил Квят отыграл две позиции и вышел на 14-е место.

«Софт» для «Мерседеса»

К 10-му кругу Себастьян Феттель оторвался от Кими Райкконена на три секунды, тот, в свою очередь, более четырёх секунд вёз Валттери Боттасу. Неподалёку от него расположился Макс Ферстаппен, которому удавалось держать темп лидеров, а вот Льюис Хэмилтон постепенно отставал от первой четвёрки. Сайнс и Алонсо также с каждым кругом откатывались всё дальше от топ-5.



К 20-му кругу отставание Боттаса от пары лидеров достигло девяти секунд — у «Мерседеса» на «Хунгароринге» против «Феррари» действительно не было темпа. Да и Хэмилтону никак не удавалось подобраться к Ферстаппену на дистанцию атаки. Ближе к первым пит-стопам Боттас немного приблизился к Феттелю, у которого начались проблемы с рулевым управлением, но финн по-прежнему уступал более семи секунд.



Первым из числа лидеров в боксы на 30-м круге поехал Боттас, кругом позже на пит-лейн свернул Хэмилтон — оба перешли на «софт». В «Феррари» тоже не стали откладывать пит-стопы в долгий ящик — Феттель остановился на 33-м, Кими — на 34-м. На трассе Феттель и Райкконен оказались рядом — всего в нескольких десятых друг от друга, удалось немного подтянуться и «Мерседесам»: Боттас теперь проигрывал Феттелю чуть менее четырёх секунд, а Хэмилтон шёл в секунде с небольшим от напарника.



Гонку же возглавил Макс Ферстаппен, который, но изношенных шинах хотя и уступал «Феррари» и «Мерседесам», но не более пары десятых. Голландец совершил пит-стоп на 45-м круге, отбыв 10-секундный штраф, он вернулся на трассу пятым — в 12 секундах позади Хэмилтона. Первая четвёрка сжалась до четырёх секунд, но на 46-м круге темп начал терять Боттас — финн пропустил напарника, который после перехода на более жёсткие шины поехал быстрее «Феррари».



На шестое время, позади топ-4 и Ферстаппена, после упорной борьбы с Карлосом Сайнсом вырвался Фернандо Алонсо. Перес и Окон расположились на седьмом и восьмом местах, а замкнул топ-10 Стоффель Вандорн.

Второй дубль «Феррари»

Льюис на каждом круге отыгрывал у Себа и Кими по три-четыре десятых, и к 50-му кругу был уже в зоне DRS позади Райкконена. У Кими была возможность ответить, но прибавляя, финн упирался в Феттеля, и спустя какое-то время Хэмилтон вновь оказывался рядом. Позади к этой группе постепенно подтягивался Ферстаппен — на свежих шинах «Ред Булл» ехал на секунду с лишним быстрее «Феррари» и «Мерседесов».



Круг за кругом Хэмилтон атаковал изо всех сил, но подтянуться к Райкконену на дистанцию атаки трёхкратному чемпиону по-прежнему не удавалось. В одном из эпизодов за десять кругов до финиша Льюис едва не вылетел с трассы, но даже после этого британец продолжил прессинговать Кими. Впрочем, безуспешно. За шесть кругов до финиша Хэмилтон уступил Райкконену секунду, отстал от него на две с половиной и фактически лишился шансов совершить обгон.

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Для Себастьяна Феттеля победа в Венгрии стала уже четвёртой в этом сезоне, а второе место Кими Райкконена стало его четвёртым подиумом в году. «Феррари» же празднует второй в сезоне дубль — до этого две красные машины финишировали первыми в Монако. А вот Льюис Хэмилтон вернул третье место Валттери Боттасу — британец сбросил на последнем круге, уступил порядка 10 секунд и отдал подиум напарнику. Макс Ферстаппен, догнавший в самом конце «Мерседесы», остался пятым. Шестым финишировал Фернандо Алонсо, и это его лучший результат с Гран-при США прошлого года.



Седьмым классифицировался Карлос Сайнс, принесший «Торо Россо» очередные очки, восьмое и девятое места разделили пилоты «Форс Индия» — Серхио Перес и Эстебан Окон, а заключительную позицию в топ-10 занял Стоффель Вандорн. 11-м классифицирован Даниил Квят.

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