«Феррари» отвечает: Феттель и Кими выиграли квалификацию Гран-при Венгрии
Феттель завоевал 48-й поул в карьере, а вместе со вторым местом Райкконена «Феррари» заняла весь первый ряд. Останутся ли они фаворитами?
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Себастьян Феттель выиграл квалификацию
В третий раз в первый ряд
Уже в третий раз по ходу сезона «Феррари» удаётся полностью отбить первый ряд у «Мерседесов» — до этого «Скудерия» оказывалась на решётке впереди полным соством в Сочи и
На фоне «Феррари» «Мерседесу» не удалось добиться того же прогресса с настройками, а W08 вновь начинает вести себя капризно. И если Валттери Боттасу удалось создать хотя бы видимость борьбы с красными машинами, то Льюис Хэмилтон остался только четвёртым: в первой попытке он допустил ошибку, а во время второй возникли вибрации. «Они намного нас опережают, — признался Валттери Боттас. — У них всё идёт отлично, и я могу лишь надеяться, что в воскресенье мы сможем
Большие надежды в пятницу подавал «Ред Булл», но сохранить скорость к квалификации австрийцам не удалось. Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо будут стартовать с третьей линии стартового. При этом Макс
Успех «Макларена», провал «Хааса»
Настоящего прорыва в квалификации удалось добиться «Макларену»: Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн вышли в финальный сегмент квалификации и завтра стартовать будут с седьмой и восьмой позиций.
«Хунгароринг» не требователен к мощности мотора, а потому у дружины из Уокинга есть хороший шанс добиться высокого результата и уйти в отпуск с гордо поднятой головой. Если, конечно, «Хонда» снова не сломается.
С девятого места гонку начнёт Карлос Сайнс. Испанец уже в третий раз в шести последних гонках вытаскивает «Торо Россо» в финал квалификации. Пятый ряд с Карлосом разделит Джолион Палмера, для которого
Ещё труднее
Даниил Квят
На двух последних рядах стартового поля — «Уильямсы» и «Зауберы», и если мы уже привыкли, что швейцарцы скатились в аутсайдеры, то для британской команды этап складывается из рук вон плохо.
Тактика неизвестна
Накануне гонки даже у «Пирелли» нет ответа на вопрос, какая тактика в Венгрии будет оптимальной. «Хунгароринг» оказывает высокую нагрузку на резину, а вкупе с жаркой погодой она вырастет ещё больше. Так что, вероятно, мы увидим
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