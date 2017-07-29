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29 июля 2017, 21:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» отвечает: Феттель и Кими выиграли квалификацию Гран-при Венгрии

Феттель завоевал 48-й поул в карьере, а вместе со вторым местом Райкконена «Феррари» заняла весь первый ряд. Останутся ли они фаворитами?

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Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, продемонстрировав тем самым, что у «Мерседеса» по-прежнему нет былого преимущества, как бы убедительно ни выглядела победа Хэмилтона на «Сильверстоуне». «Серебряные стрелы» так и не смогли ничего противопоставить «Скудерии» и заняли только второй ряд стартовой решётки, уступив не только Феттелю, но и Райкконену. Гонщики «Ред Булл» подтвердить свою пятничную форму не смогли и заняли только пятое и шестое места, более чем в полусекунде от лидеров.

В третий раз в первый ряд

Уже в третий раз по ходу сезона «Феррари» удаётся полностью отбить первый ряд у «Мерседесов» — до этого «Скудерия» оказывалась на решётке впереди полным соством в Сочи и Монте-Карло. В пятницу пилоты «Феррари» были не вполне довольны балансом автомобиля, но в субботу, при более жаркой погоде, настройки автомобиля подошли как нельзя лучше и позволили в полном составе опередить «Мерседес». «Мы ещё не выиграли, вся борьба впереди, но я очень доволен результатом, особенно если вспомнить, где мы были год назад», — заявил Феттель. Райкконен отметил, что допустил ошибку в шикане и потерял немного времени, а потому расстроен вторым местом.

На фоне «Феррари» «Мерседесу» не удалось добиться того же прогресса с настройками, а W08 вновь начинает вести себя капризно. И если Валттери Боттасу удалось создать хотя бы видимость борьбы с красными машинами, то Льюис Хэмилтон остался только четвёртым: в первой попытке он допустил ошибку, а во время второй возникли вибрации. «Они намного нас опережают, — признался Валттери Боттас. — У них всё идёт отлично, и я могу лишь надеяться, что в воскресенье мы сможем что-нибудь сделать. Это будет долгий день».

Большие надежды в пятницу подавал «Ред Булл», но сохранить скорость к квалификации австрийцам не удалось. Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо будут стартовать с третьей линии стартового. При этом Макс из-за проблем с настройками описал этот уик-энд как один из самых сложных в карьере. Даниэль Риккардо, напротив, доволен положением дел и рассчитывает в гонке бороться с грандами. «Сегодня мы могли бороться за поул-позицию, так что посмотрим, что-то будет завтра. После квалификации я полностью уверен в нашей машине», — сказал австралиец.

Успех «Макларена», провал «Хааса»

Настоящего прорыва в квалификации удалось добиться «Макларену»: Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн вышли в финальный сегмент квалификации и завтра стартовать будут с седьмой и восьмой позиций.

«Хунгароринг» не требователен к мощности мотора, а потому у дружины из Уокинга есть хороший шанс добиться высокого результата и уйти в отпуск с гордо поднятой головой. Если, конечно, «Хонда» снова не сломается.

С девятого места гонку начнёт Карлос Сайнс. Испанец уже в третий раз в шести последних гонках вытаскивает «Торо Россо» в финал квалификации. Пятый ряд с Карлосом разделит Джолион Палмера, для которого уик-энд складывается из череды вылетов и технических проблем. В квалификации британец, правда, держался уверенно и занял одиннадцатое место, но поднялся выше за счёт штрафа Нико Хюлькенберга. А Хюлькенберг будет стартовать с шестого ряда вместе с Эстебаном Оконом — это первый случай, когда француз опередил в квалификации Серхио Переса, при том что Чеко дошёл до финала. На этот раз Перес будет стартовать 13-м, Серхио говорит, что это была самая сложная квалификация в сезоне: «Мы постоянно меняли регулировки, но так и не смогли настроить переднюю часть».

Ещё труднее уик-энд складывается для «Хааса». Команду преследуют аварии, технические неполадки и проблемы с балансом. Квалифицировавшись 15-м, Ромен Грожан заявил, что на «Хунгароринге» это максимальный результат для его команды. Правда, за счёт штрафа Даниила Квята француз поднимается на одну строчку вверх — на 14-е место, а 15-м будет стартовать его напарник по «Хаасу» Кевин Магнуссен.

Даниил Квят Гран-при Венгрии начнёт с 16-й позиции — россиянин квалифицировался 13-м, но за блокировку Лэнса Стролла судьи назначили ему пенализацию на стартовой решётке и ещё один штрафной балл. Учитывая нынешнюю форму «Торо Россо» и проблемы с обгонами на «Хунгароринге», прорваться в очки с 16-го места Квяту будет очень трудно, если, конечно, на трассе не произойдёт какой-то форс-мажор.

На двух последних рядах стартового поля — «Уильямсы» и «Зауберы», и если мы уже привыкли, что швейцарцы скатились в аутсайдеры, то для британской команды этап складывается из рук вон плохо. Из-за болезни Фелипе Массы за руль пришлось экстренно сесть Полу ди Ресте, который до этого ни разу не пилотировал болиды 2017 года. Шотландец в итоге занял предпоследнее место, проиграв Строллу и Верляйну, но опередив Эрикссона.

Тактика неизвестна

Накануне гонки даже у «Пирелли» нет ответа на вопрос, какая тактика в Венгрии будет оптимальной. «Хунгароринг» оказывает высокую нагрузку на резину, а вкупе с жаркой погодой она вырастет ещё больше. Так что, вероятно, мы увидим кого-то, кто попытается пройти гонку с одним пит-стопом, а кто-то может попробовать рискнуть и остановиться трижды.
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