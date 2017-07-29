«Феррари» отвечает: Феттель и Кими выиграли квалификацию Гран-при Венгрии

Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, продемонстрировав тем самым, что у «Мерседеса» по-прежнему нет былого преимущества, как бы убедительно ни выглядела победа Хэмилтона на «Сильверстоуне». «Серебряные стрелы» так и не смогли ничего противопоставить «Скудерии» и заняли только второй ряд стартовой решётки, уступив не только Феттелю, но и Райкконену. Гонщики «Ред Булл» подтвердить свою пятничную форму не смогли и заняли только пятое и шестое места, более чем в полусекунде от лидеров.

В третий раз в первый ряд

Уже в третий раз по ходу сезона «Феррари» удаётся полностью отбить первый ряд у «Мерседесов» — до этого «Скудерия» оказывалась на решётке впереди полным соством в Сочи и Монте-Карло. В пятницу пилоты «Феррари» были не вполне довольны балансом автомобиля, но в субботу, при более жаркой погоде, настройки автомобиля подошли как нельзя лучше и позволили в полном составе опередить «Мерседес». «Мы ещё не выиграли, вся борьба впереди, но я очень доволен результатом, особенно если вспомнить, где мы были год назад», — заявил Феттель. Райкконен отметил, что допустил ошибку в шикане и потерял немного времени, а потому расстроен вторым местом.

На фоне «Феррари» «Мерседесу» не удалось добиться того же прогресса с настройками, а W08 вновь начинает вести себя капризно. И если Валттери Боттасу удалось создать хотя бы видимость борьбы с красными машинами, то Льюис Хэмилтон остался только четвёртым: в первой попытке он допустил ошибку, а во время второй возникли вибрации. «Они намного нас опережают, — признался Валттери Боттас. — У них всё идёт отлично, и я могу лишь надеяться, что в воскресенье мы сможем что-нибудь сделать. Это будет долгий день».

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Большие надежды в пятницу подавал «Ред Булл», но сохранить скорость к квалификации австрийцам не удалось. Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо будут стартовать с третьей линии стартового. При этом Макс из-за проблем с настройками описал этот уик-энд как один из самых сложных в карьере. Даниэль Риккардо, напротив, доволен положением дел и рассчитывает в гонке бороться с грандами. «Сегодня мы могли бороться за поул-позицию, так что посмотрим, что-то будет завтра. После квалификации я полностью уверен в нашей машине», — сказал австралиец.

Успех «Макларена», провал «Хааса»

Настоящего прорыва в квалификации удалось добиться «Макларену»: Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн вышли в финальный сегмент квалификации и завтра стартовать будут с седьмой и восьмой позиций.

«Хунгароринг» не требователен к мощности мотора, а потому у дружины из Уокинга есть хороший шанс добиться высокого результата и уйти в отпуск с гордо поднятой головой. Если, конечно, «Хонда» снова не сломается.

С девятого места гонку начнёт Карлос Сайнс. Испанец уже в третий раз в шести последних гонках вытаскивает «Торо Россо» в финал квалификации. Пятый ряд с Карлосом разделит Джолион Палмера, для которого уик-энд складывается из череды вылетов и технических проблем. В квалификации британец, правда, держался уверенно и занял одиннадцатое место, но поднялся выше за счёт штрафа Нико Хюлькенберга. А Хюлькенберг будет стартовать с шестого ряда вместе с Эстебаном Оконом — это первый случай, когда француз опередил в квалификации Серхио Переса, при том что Чеко дошёл до финала. На этот раз Перес будет стартовать 13-м, Серхио говорит, что это была самая сложная квалификация в сезоне: «Мы постоянно меняли регулировки, но так и не смогли настроить переднюю часть».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:47.70554493307839% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXIhBnfgX_v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@grosjeanromain made #Q2 today finishing P15 in qualifying. Challenging weekend so-far...let's see what Sunday and the #HungarianGP bring. #HaasF1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Haas F1 Team (@haasf1team) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T14:00:49+00:00">Июл 29 2017 в 7:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ещё труднее уик-энд складывается для «Хааса». Команду преследуют аварии, технические неполадки и проблемы с балансом. Квалифицировавшись 15-м, Ромен Грожан заявил, что на «Хунгароринге» это максимальный результат для его команды. Правда, за счёт штрафа Даниила Квята француз поднимается на одну строчку вверх — на 14-е место, а 15-м будет стартовать его напарник по «Хаасу» Кевин Магнуссен.

Даниил Квят Гран-при Венгрии начнёт с 16-й позиции — россиянин квалифицировался 13-м, но за блокировку Лэнса Стролла судьи назначили ему пенализацию на стартовой решётке и ещё один штрафной балл. Учитывая нынешнюю форму «Торо Россо» и проблемы с обгонами на «Хунгароринге», прорваться в очки с 16-го места Квяту будет очень трудно, если, конечно, на трассе не произойдёт какой-то форс-мажор.

На двух последних рядах стартового поля — «Уильямсы» и «Зауберы», и если мы уже привыкли, что швейцарцы скатились в аутсайдеры, то для британской команды этап складывается из рук вон плохо. Из-за болезни Фелипе Массы за руль пришлось экстренно сесть Полу ди Ресте, который до этого ни разу не пилотировал болиды 2017 года. Шотландец в итоге занял предпоследнее место, проиграв Строллу и Верляйну, но опередив Эрикссона.

Тактика неизвестна