Квят оштрафован на три позиции на старте Гран-при Венгрии
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят получил штраф в три позиции на старте гонки
Гран-при Венгрии.
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Стюарды признали Квята виновным в блокировке Стролла в одиннадцатом повороте во время первого сегмента квалификации.
После очередного штрафа в завтрашней гонке Квят будет стартовать с шестнадцатой позиции. Сам пилот отметил, что не считает себя виновным в инциденте, но вынужден принять решение судейского корпуса, сообщает Motorsport.
Квяту также начислен ещё один штрафной балл к лицензии, в общей сложности их у него уже десять.
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