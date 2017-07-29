Квят оштрафован на три позиции на старте Гран-при Венгрии

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Стюарды признали Квята виновным в блокировке Стролла в одиннадцатом повороте во время первого сегмента квалификации.

После очередного штрафа в завтрашней гонке Квят будет стартовать с шестнадцатой позиции. Сам пилот отметил, что не считает себя виновным в инциденте, но вынужден принять решение судейского корпуса, сообщает Motorsport.

Квяту также начислен ещё один штрафной балл к лицензии, в общей сложности их у него уже десять.