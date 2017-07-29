Квят может оказаться в шаге от дисквалификации
Стюарды «Гран-при Венгрии» вызвали к себе после квалификации пилота «Торо Россо» Даниила Квята, чтобы обсудить манеру его поведения в первом сегменте в отношении гонщика «Уильямса» Лэнса Стролла.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает авторитетный журналист Адам Купер в своем Твиттере, Квята обвиняют в блокировке канадца.
Если комиссары решат, что блокировка имело место, за этот поступок Квят может быть наказан двумя штрафными баллами в лицензию. Тогда их у него станет 11, а уже при 12 накопленных баллах гонщика ждет дисквалификация на одну гонку.
Напомним, что в квалификации Квят стал 13-м.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter