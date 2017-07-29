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29 июля 2017, 17:15 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Квят может оказаться в шаге от дисквалификации

Стюарды «Гран-при Венгрии» вызвали к себе после квалификации пилота «Торо Россо» Даниила Квята, чтобы обсудить манеру его поведения в первом сегменте в отношении гонщика «Уильямса» Лэнса Стролла.

Стюарды Гран-при Венгрии вызвали к себе после квалификации пилота <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниила <span class=error>Квята</span> чтобы обсудить манеру его поведения в первом сегменте в отношении гонщика <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Лэнса</span> <span class=error>Стролла</span>. Увеличить
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Как сообщает авторитетный журналист Адам Купер в своем Твиттере, Квята обвиняют в блокировке канадца.

Если комиссары решат, что блокировка имело место, за этот поступок Квят может быть наказан двумя штрафными баллами в лицензию. Тогда их у него станет 11, а уже при 12 накопленных баллах гонщика ждет дисквалификация на одну гонку.

Напомним, что в квалификации Квят стал 13-м.
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