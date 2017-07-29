Квят может оказаться в шаге от дисквалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает авторитетный журналист Адам Купер в своем Твиттере, Квята обвиняют в блокировке канадца.

Если комиссары решат, что блокировка имело место, за этот поступок Квят может быть наказан двумя штрафными баллами в лицензию. Тогда их у него станет 11, а уже при 12 накопленных баллах гонщика ждет дисквалификация на одну гонку.

Напомним, что в квалификации Квят стал 13-м.