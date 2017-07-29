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29 июля 2017, 16:42 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Главное — гонка, пока я ничего не выиграл

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен квалификацией «Гран-при Венгрии».

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> остался доволен квалификацией Гран-при Венгрии. Увеличить
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Немец показал лучшее время.

— Машина весь день была невероятной, — цитирует ВВС Феттеля. — Мы сделали большой шаг вперед. Мне очень нравится эта трасса, было приятно на ней проехать. С нетерпением жду гонки, потому что «Феррари» заняла весь первый ряд. Предыдущая гонка получилась не выдающейся, но теперь это не имеет значения. Я доволен нашим положением. Главное — гонка, пока я ничего не выиграл.
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