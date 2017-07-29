Себастьян Феттель: Главное — гонка, пока я ничего не выиграл
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен квалификацией «Гран-при Венгрии».
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Немец показал лучшее время.
— Машина весь день была невероятной, — цитирует ВВС Феттеля. — Мы сделали большой шаг вперед. Мне очень нравится эта трасса, было приятно на ней проехать. С нетерпением жду гонки, потому что «Феррари» заняла весь первый ряд. Предыдущая гонка получилась не выдающейся, но теперь это не имеет значения. Я доволен нашим положением. Главное — гонка, пока я ничего не выиграл.
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