Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30529118/
29 июля 2017, 16:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Обгонять в Венгрии нельзя, будем ехать как поезд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сомневается, что сможет прорваться вперёд с четвёртого места на старте Гран-при Венгрии.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон сомневается что сможет прорваться вперёд с четвёртого места на старте <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это непростой уик-энд. Ощущения от машины были хорошие, мы прибавили в квалификации, и круги были сильными всё время, кроме Q3.

Темп «Феррари» не удивил, мы знали, что они быстры, знали об их темпе. Не знаю, проводили ли они обновление, но думаю, мы выступили хорошо, учитывая это.

Обгонять здесь нельзя, так что мы будем ехать как поезд, если не придумаем чего-то со стратегией, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Квят может оказаться в шаге от дисквалификации

Квят может оказаться в шаге от дисквалификации

Стюарды «Гран-при Венгрии» вызвали к себе после квалификации пилота «Торо Россо» Даниила Квята, чтобы обсудить манеру его поведения в первом сегменте в отношении гонщика «Уильямса» Лэнса Стролла.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики