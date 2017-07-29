Хэмилтон: Обгонять в Венгрии нельзя, будем ехать как поезд

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«Это непростой уик-энд. Ощущения от машины были хорошие, мы прибавили в квалификации, и круги были сильными всё время, кроме Q3.

Темп «Феррари» не удивил, мы знали, что они быстры, знали об их темпе. Не знаю, проводили ли они обновление, но думаю, мы выступили хорошо, учитывая это.