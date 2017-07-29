Хэмилтон: Обгонять в Венгрии нельзя, будем ехать как поезд
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сомневается, что сможет прорваться вперёд с четвёртого места на старте
Гран-при Венгрии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это непростой
Темп «Феррари» не удивил, мы знали, что они быстры, знали об их темпе. Не знаю, проводили ли они обновление, но думаю, мы выступили хорошо, учитывая это.
Обгонять здесь нельзя, так что мы будем ехать как поезд, если не придумаем
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