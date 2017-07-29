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29 июля 2017, 16:29 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Немецкий гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

ТАСС, 29 июля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Венгрии.

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят показал 13-й результат. Увеличить
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Феттель показал время 1 минута 16,276 секунды. Второе место занял его напарник по команде финн Кими Райкконен (1.16,444). Третьим стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (1.16,530).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м (1.18.538). Его напарник по команде испанец Карлос Сайнс- младший занял 10-е место (1.18,311).

Шотландский гонщик «Уильямса» Пол ди Реста, заменивший по ходу Гран-при приболевшего Фелипе Массу, показал 19-й результат, отстав от напарника по команде канадца Ленса Стролла на 0,7 секунды. 36-летний Масса почувствовал себя плохо в пятницу после второй свободной практики Гран-при Венгрии. В субботу утром перед третьими свободными заездами он прошел медицинское обследование, по итогам которого был допущен к участию в практике. Однако после ее завершения было объявлено, что Массу в дальнейших сессиях Гран-при Венгрии заменит ди Реста.

Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье.
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