Немецкий гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
ТАСС, 29 июля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации
Гран-при Венгрии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Феттель показал время 1 минута 16,276 секунды. Второе место занял его напарник по команде финн Кими Райкконен (1.16,444). Третьим стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (1.16,530).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м (1.18.538). Его напарник по команде испанец Карлос Сайнс- младший занял 10-е место (1.18,311).
Шотландский гонщик «Уильямса» Пол ди Реста, заменивший по ходу
Гонка
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter