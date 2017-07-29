Ди Реста заменил почувствовавшего недомогание Массу в «Уильямсе» на Гран-при Венгрии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

36-летний Масса почувствовал себя плохо в пятницу после второй свободной практики Гран-при Венгрии. В субботу утром перед третьими свободными заездами он прошел медицинское обследование, по итогам которого был допущен к участию в практике. Однако после ее завершения было объявлено, что Массу в дальнейших сессиях Гран-при Венгрии заменит ди Реста.

Шотландец дебютировал в «Формуле-1» в 2011 году в составе «Форс Индии», в которой выступал три сезона, заработав 121 очко. В 2016 году он подписал контракт резервного пилота с «Уильямс».