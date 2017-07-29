Ди Реста заменил почувствовавшего недомогание Массу в «Уильямсе» на Гран-при Венгрии
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Фелипе Масса
из-за недомогания не сможет продолжить участие в Гран-при Венгрии, его заменит резервный пилот коллектива 31-летний шотландец Пол ди Реста. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Шотландец дебютировал в «Формуле-1» в 2011 году в составе «Форс Индии», в которой выступал три сезона, заработав 121 очко. В 2016 году он подписал контракт резервного пилота с «Уильямс».
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