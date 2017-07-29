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29 июля 2017, 13:52 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Ди Реста заменил почувствовавшего недомогание Массу в «Уильямсе» на Гран-при Венгрии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Фелипе Масса из-за недомогания не сможет продолжить участие в Гран-при Венгрии, его заменит резервный пилот коллектива 31-летний шотландец Пол ди Реста. Об этом сообщает пресс-служба команды.

36-летний Масса почувствовал себя плохо в пятницу после второй свободной практики <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии. Увеличить
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36-летний Масса почувствовал себя плохо в пятницу после второй свободной практики Гран-при Венгрии. В субботу утром перед третьими свободными заездами он прошел медицинское обследование, по итогам которого был допущен к участию в практике. Однако после ее завершения было объявлено, что Массу в дальнейших сессиях Гран-при Венгрии заменит ди Реста.

Шотландец дебютировал в «Формуле-1» в 2011 году в составе «Форс Индии», в которой выступал три сезона, заработав 121 очко. В 2016 году он подписал контракт резервного пилота с «Уильямс».
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