МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Фелипе Масса из-за недомогания не сможет продолжить участие в Гран-при Венгрии, его заменит резервный пилот коллектива 31-летний шотландец Пол ди Реста. Об этом сообщает пресс-служба команды.