Феттель — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии Ф-1, Квят — 13-й
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей тренировке
Гран-при Венгрии Формулы-1.
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Второй результат не счету его напарника Кими Райкконена. Третьим стал Валттери Боттас на «Мерседесе».
Россиянин Даниил Квят показал 13-е время.
Формула-1.
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:17.017
2. Кими Райкконен («Феррари») +0.475
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.897
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.177
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.417
6. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.621
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.682
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.697
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.867
10. Джолион Палмер («Рено») +1.939
11. Карлос
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.335
13. Даниил Квят («Торо Россо») +2.438
14. Серхио Перес («Форс Индия») +2.592
15. Ромен Грожан («Хаас») +2.605
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.878
17. Фелипе Масса («Уильямс») +3.238
18. Лэнс Стролл («Уильямс») +3.362
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.429
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.731.
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