Масса прошёл проверку ФИА и примет участие в Гран-при Венгрии
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса сможет принять участие в
Гран-при Венгрии Формулы-1.
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Бразилец прошёл обязательную медицинскую проверку ФИА и получил допуск. Перед квалификацией Массе предстоит ещё одна проверка, сообщает GP Update.
В пятницу Масса почувствовал себя плохо и после тренировок отправился в госпиталь. Сообщалось, что недуг гонщика связан с вирусным заражением.
Резервный пилот «Уильямса» Пол ди Реста готовился к возможному выезду в оставшихся сессиях
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