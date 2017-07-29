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29 июля 2017, 12:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса прошёл проверку ФИА и примет участие в Гран-при Венгрии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса сможет принять участие в Гран-при Венгрии Формулы-1.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса сможет принять участие в <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии Формулы-1. Увеличить
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Бразилец прошёл обязательную медицинскую проверку ФИА и получил допуск. Перед квалификацией Массе предстоит ещё одна проверка, сообщает GP Update.

В пятницу Масса почувствовал себя плохо и после тренировок отправился в госпиталь. Сообщалось, что недуг гонщика связан с вирусным заражением.

Резервный пилот «Уильямса» Пол ди Реста готовился к возможному выезду в оставшихся сессиях уик-энда, если бы Масса не смог сесть за руль.
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