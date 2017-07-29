Масса прошёл проверку ФИА и примет участие в Гран-при Венгрии

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Бразилец прошёл обязательную медицинскую проверку ФИА и получил допуск. Перед квалификацией Массе предстоит ещё одна проверка, сообщает GP Update.

В пятницу Масса почувствовал себя плохо и после тренировок отправился в госпиталь. Сообщалось, что недуг гонщика связан с вирусным заражением.