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29 июля 2017, 11:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса может пропустить Гран-при Венгрии из-за болезни

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса может пропустить Гран-при Венгрии из-за болезни.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса может пропустить <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии <nobr>из-за </nobr>болезни. Увеличить
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Бразилец испытывал проблемы со здоровьем по ходу пятничных тренировок и после них отправился в госпиталь.

В субботу Масса также посетил больницу. Проблемы бразильца связаны с заражением неким вирусом, сообщает Crash.

Решение об участии Массы в Гран-при будет принято перед третьей тренировкой. В случае, если бразилец не сможет выйти на старт в Венгрии, его заменит резервный пилот «Уильямса» Пол ди Реста. Он не выступал в Формуле-1 с 2013 года.
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