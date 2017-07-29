Масса может пропустить Гран-при Венгрии из-за болезни

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Бразилец испытывал проблемы со здоровьем по ходу пятничных тренировок и после них отправился в госпиталь.

В субботу Масса также посетил больницу. Проблемы бразильца связаны с заражением неким вирусом, сообщает Crash.