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28 июля 2017, 20:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хюлькенберг потеряет пять мест на старте Гран-при Венгрии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подвергнется штрафным санкциям на старте гонки Гран-при Венгрии.

Пилот Рено <span class=error>Нико</span> Хюлькенберг подвергнется штрафным санкциям на старте гонки <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии. Увеличить
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Так немец потеряет пять позиций. Такое решение было принято в связи с внеплановой заменой коробки передач на болиде Хюлькенберга, сообщает официальный сайт ФИА.

Во время свободных практик в пятницу гонщику «Рено» удалось показать девятое и седьмое время.
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