Хюлькенберг потеряет пять мест на старте Гран-при Венгрии

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Так немец потеряет пять позиций. Такое решение было принято в связи с внеплановой заменой коробки передач на болиде Хюлькенберга, сообщает официальный сайт ФИА.

Во время свободных практик в пятницу гонщику «Рено» удалось показать девятое и седьмое время.