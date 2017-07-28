«Торо Россо» примеряет «Хонду»: самоубийство команды Квята или умный ход?
«Заубер» разорвал контракт с «Хондой» и остаётся с «Феррари», зато японцы могут прийти к «Торо Россо». Что происходит на рынке моторов Ф-1?
В паддоке «Хунгароринга» появились слухи о том, что «Торо Россо», младшая команда «Ред Булл», и «Хонда» обсуждают варианты дальнейшего сотрудничества. Насколько серьёзны японцы в поисках клиентской команды после провала сделки с «Заубером» и сможет ли «Торо Россо» не наступить на чужие грабли? Разбираемся, что происходит на рынке моторов Формулы-1.
В активном поиске
27 июля, накануне свободных заездов
Уже на следующий день Фредерик Вассёр, новый руководитель «Заубера», заявил, что его команда продолжает сотрудничество с «Феррари» и в следующем году получит актуальные моторы «Скудерии». А «Хонда», если верить появившимся в паддоке слухам, начала переговоры с «Торо Россо».
«Мы общаемся с разными командами, — добавил Ямамото. — Не с “Феррари” или “Мерседесом”, с другими. Мы ищем возможность заключить клиентский контракт. И расписание этих встреч очень плотное. Найти команду к 2018 году будет сложно, и если у нас не получится, мы хотели бы продолжить работать с “Маклареном” и попытаться найти клиентский коллектив на сезон-2019».
В ответ на слухи, связывающие «Хонду» с «Торо Россо», появились новые: теперь «Макларен» хочет обменять японские двигатели на моторы «Рено», которыми сейчас комплектуются обе команды «Ред Булл».
Кому это нужно?
Не секрет, что «Хонда» давно ищет клиентскую команду. Дело даже не в сложных отношениях с «Маклареном», а в том, что производителю моторов необходимо больше данных, чем можно снять с двух болидов. Полученная в «боевых» условиях информация о работе узлов имеет решающее значение, и если ни одна из MCL32 по
Однако Рон Деннис, бывший глава команды, который стал одним из главных архитекторов возрождения союза «Макларена» и «Хонды», был категорически против поставок японских моторов
Теперь Денниса в Уокинге нет, но вместе с запретом на поставку моторов второй команде в лице Железного Рона «Хонда» потеряла и своего главного сторонника. Зак Браун, новый глава «Макларена», не стесняется критиковать японцев и неприкрыто встаёт на сторону Фернандо Алонсо, когда тот вновь и вновь ругает двигатель.
На данный момент совершенно неясно, будет ли оборудована моторами «Хонда» хотя бы одна машина на стартовой решётке
«Мы считаем, что мы и “Макларен” работаем в одном направлении. Мы чувствуем, что “Макларен”
«Торо Россо»: самоубийство или перспектива?
На протяжении последних лет у «Торо Россо» с моторами всё сложно. Проблемы начались в 2015-м, когда «Ред Булл» разругался с «Рено», обвиняя французов в профнепригодности. Пока Дитрих Матешиц и Кристиан Хорнер ходили по всему паддоку в поисках новых моторов, «Ред Булл» подписал контракт с «Феррари» на поставку «Торо Россо» моторов предыдущего поколения. Матешиц надеялся, что этот шаг склонит «Скудерию» продать его главной команде — «Ред Булл» — актуальные силовые установки, но в Маранелло остались непреклонны.
«Ред Булл» в итоге так и остался с двигателями «Рено», а «Торо Россо» весь 2016-й мучился с прошлогодними моторами «Феррари». Недостаточно мощные моторы привели к тому, что инженеры «Торо Россо» упёрлись в предел силовых установок — машине не всегда хватало прижимной силы, но сопротивление воздуха итальянского шасси было уже настолько большим, что двигателю едва хватало сил разгонять болид. На прямых Даниил Квят и Карлос Сайнс уступали десятки километров в час, а на очки надеялись только на тех трассах, где мощность мотора не играет решающей роли. На остальных трассах надежд не было вообще.
В этом году «Торо Россо», кажется, начал выбираться из этого кризиса, получив сбалансированное шасси и актуальный мотор «Рено», с которым «Ред Булл» сражается за подиумы. Правда, довольно быстро начались технические проблемы, и реализовать потенциал шасси
По словам Франца Тоста, главное для «Торо Россо» — это стабильность, именно поэтому руководитель изо всех сил старается сохранить состав пилотов, чтобы на базисе этого сезона перестроить команду к следующему году. Но возможный переход на двигатели «Хонда» станет для Фаэнцы настоящим потрясением и вынудит команду заново выстраивать все процессы.
Что же принесёт «Торо Россо» этот переход, если он
Для самой «Торо Россо» это возможность участвовать в разработке моторов, в то время как от «Рено» Фаэнцы получает готовые установки и вписать их в автомобиль — задача инженеров. С другой стороны, на фоне тех сложностей, которые «Торо Россо» испытывает сейчас — в пяти последних гонках «Хаас» и «Рено» набрали больше очков, чем Квят и Сайнс за весь сезон, — проблемный 2018-й может отбросить коллектив к аутсайдерам.
Впрочем, даже при таком развитии событий для Формулы-1 переход «Торо Россо» на «Хонду» может стать хорошим шагом: Дитрих Матешиц уже задумывался о продаже своей дочерней команды, и почему не отдать её японцам, которые сделали бы из неё заводской актив?
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