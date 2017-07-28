«Торо Россо» примеряет «Хонду»: самоубийство команды Квята или умный ход?

В паддоке «Хунгароринга» появились слухи о том, что «Торо Россо», младшая команда «Ред Булл», и «Хонда» обсуждают варианты дальнейшего сотрудничества. Насколько серьёзны японцы в поисках клиентской команды после провала сделки с «Заубером» и сможет ли «Торо Россо» не наступить на чужие грабли? Разбираемся, что происходит на рынке моторов Формулы-1.

В активном поиске

27 июля, накануне свободных заездов Гран-при Венгрии, «Заубер» и «Хонда» объявили о том, что контракт на поставку в Хинвиль японских моторов расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Мы хотели бы поблагодарить “Заубер” за сотрудничество и пожелать всего наилучшего в дальнейшем», — от лица компании заявил руководитель спортивного отделения «Хонды» Масаси Ямамото.

Уже на следующий день Фредерик Вассёр, новый руководитель «Заубера», заявил, что его команда продолжает сотрудничество с «Феррари» и в следующем году получит актуальные моторы «Скудерии». А «Хонда», если верить появившимся в паддоке слухам, начала переговоры с «Торо Россо».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT9UaCBFVK_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The rain in Spain falls on the pitlane #Honda #McLarenHonda #Logo #McLaren #F1 #Barcelona #Spain #Rain #Raindrop #Reflection</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Honda Racing F1 (@hondaracingf1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-11T16:04:43+00:00">Май 11 2017 в 9:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мы общаемся с разными командами, — добавил Ямамото. — Не с “Феррари” или “Мерседесом”, с другими. Мы ищем возможность заключить клиентский контракт. И расписание этих встреч очень плотное. Найти команду к 2018 году будет сложно, и если у нас не получится, мы хотели бы продолжить работать с “Маклареном” и попытаться найти клиентский коллектив на сезон-2019».

В ответ на слухи, связывающие «Хонду» с «Торо Россо», появились новые: теперь «Макларен» хочет обменять японские двигатели на моторы «Рено», которыми сейчас комплектуются обе команды «Ред Булл».

Кому это нужно?

Не секрет, что «Хонда» давно ищет клиентскую команду. Дело даже не в сложных отношениях с «Маклареном», а в том, что производителю моторов необходимо больше данных, чем можно снять с двух болидов. Полученная в «боевых» условиях информация о работе узлов имеет решающее значение, и если ни одна из MCL32 по каким-то причинам не может выйти на трассу, новых данных у «Хонды» нет.

Однако Рон Деннис, бывший глава команды, который стал одним из главных архитекторов возрождения союза «Макларена» и «Хонды», был категорически против поставок японских моторов кому-либо ещё. Эта позиция вкупе со сложным японским менталитетом сыграла немалую роль в том, что моторы «Хонды» по-прежнему медленные и ненадёжные.

Теперь Денниса в Уокинге нет, но вместе с запретом на поставку моторов второй команде в лице Железного Рона «Хонда» потеряла и своего главного сторонника. Зак Браун, новый глава «Макларена», не стесняется критиковать японцев и неприкрыто встаёт на сторону Фернандо Алонсо, когда тот вновь и вновь ругает двигатель.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWSxsgmliQX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Reflecting on a solid Saturday #McLaren #Honda #McLarenHonda #MCL32 #Austria #Spielberg #AustrianGP #RedBullRing #Alonso #FernandoAlonso #FA14 #Vandoorne #StoffelVandoorne #SV2 #Garage #Pitlane #Reflection #Car #RaceCircuit #Racecar #Motorsport #Automotive #F1 #Formula1 #FormulaOne #F12017 #GrandPrix</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Honda Racing F1 (@hondaracingf1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-08T17:07:29+00:00">Июл 8 2017 в 10:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На данный момент совершенно неясно, будет ли оборудована моторами «Хонда» хотя бы одна машина на стартовой решётке Гран-при Австралии — 2018. Алонсо категорически против того, чтобы продолжать болтаться во второй десятке, «Макларен» всерьёз рассматривает вариант с расторжением контракта с японцами, а клиентских команд у «Хонды» по-прежнему нет.

«Мы считаем, что мы и “Макларен” работаем в одном направлении. Мы чувствуем, что “Макларен” по-прежнему заинтересован в этом проекте, — говорит Ямамото. — Дело в том, что мы не можем предоставить хорошую силовую установку. Дело в том, что нам не удаётся достичь тех ожиданий, которые появились ещё до начала нашего партнёрства».

«Торо Россо»: самоубийство или перспектива?

На протяжении последних лет у «Торо Россо» с моторами всё сложно. Проблемы начались в 2015-м, когда «Ред Булл» разругался с «Рено», обвиняя французов в профнепригодности. Пока Дитрих Матешиц и Кристиан Хорнер ходили по всему паддоку в поисках новых моторов, «Ред Булл» подписал контракт с «Феррари» на поставку «Торо Россо» моторов предыдущего поколения. Матешиц надеялся, что этот шаг склонит «Скудерию» продать его главной команде — «Ред Булл» — актуальные силовые установки, но в Маранелло остались непреклонны.

«Ред Булл» в итоге так и остался с двигателями «Рено», а «Торо Россо» весь 2016-й мучился с прошлогодними моторами «Феррари». Недостаточно мощные моторы привели к тому, что инженеры «Торо Россо» упёрлись в предел силовых установок — машине не всегда хватало прижимной силы, но сопротивление воздуха итальянского шасси было уже настолько большим, что двигателю едва хватало сил разгонять болид. На прямых Даниил Квят и Карлос Сайнс уступали десятки километров в час, а на очки надеялись только на тех трассах, где мощность мотора не играет решающей роли. На остальных трассах надежд не было вообще.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSdZVQ8Bb5O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? What do our drivers think of when it comes to the #ChineseGP? ? #scrambledwords like: duck, Ni Hao, podium, panda... Read our Chinese Grand Prixview on tororosso.com #F1 #tororosso @carlosainz @danydk1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Scuderia Toro Rosso (@officialtororosso) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-04T10:00:40+00:00">Апр 4 2017 в 3:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этом году «Торо Россо», кажется, начал выбираться из этого кризиса, получив сбалансированное шасси и актуальный мотор «Рено», с которым «Ред Булл» сражается за подиумы. Правда, довольно быстро начались технические проблемы, и реализовать потенциал шасси по-прежнему не удаётся, но это уже немного другая история.

По словам Франца Тоста, главное для «Торо Россо» — это стабильность, именно поэтому руководитель изо всех сил старается сохранить состав пилотов, чтобы на базисе этого сезона перестроить команду к следующему году. Но возможный переход на двигатели «Хонда» станет для Фаэнцы настоящим потрясением и вынудит команду заново выстраивать все процессы.

Что же принесёт «Торо Россо» этот переход, если он всё-таки состоится? Сейчас моторы «Хонды» выглядят катастрофой, однако сам факт того, что японцы всерьёз занялись поиском клиентской команды, говорит о смене подхода, а именно это является главной причиной текущих проблем. Учитывая сложный опыт работы с «Маклареном», с «Торо Россо» «Хонда» наверняка выстроит свои отношения иначе. Ну, а если японские движки вдруг резко прибавят, то в «Ред Булл» могут попробовать перехватить у «Макларене» звание заводского коллектива «Хонды».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWztTAVhCMA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Our #weekend mood? 10 races: done ✅ ⬇️ halfway through ? ⬇️ 10 races: to do ? Looking forward to more #F1 action! ?? #F1 #tororosso</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Scuderia Toro Rosso (@officialtororosso) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-21T12:04:00+00:00">Июл 21 2017 в 5:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для самой «Торо Россо» это возможность участвовать в разработке моторов, в то время как от «Рено» Фаэнцы получает готовые установки и вписать их в автомобиль — задача инженеров. С другой стороны, на фоне тех сложностей, которые «Торо Россо» испытывает сейчас — в пяти последних гонках «Хаас» и «Рено» набрали больше очков, чем Квят и Сайнс за весь сезон, — проблемный 2018-й может отбросить коллектив к аутсайдерам.

Впрочем, даже при таком развитии событий для Формулы-1 переход «Торо Россо» на «Хонду» может стать хорошим шагом: Дитрих Матешиц уже задумывался о продаже своей дочерней команды, и почему не отдать её японцам, которые сделали бы из неё заводской актив?