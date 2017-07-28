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Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 13-м. Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен почти всю сессию провёл в боксах, так и не проехав ни одного быстрого круга.



Формула-1. Гран-при Бельгии. 28 июля. Вторая тренировка

1. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) — 1:18.455

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.183

3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.201

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.300

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.324

6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.496

7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.259

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.360

9. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.379

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.454

11. Эстебан Окон (Force India) +1.671

12. Серхио Перес (Force India) +1.811

13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.122

14. Лэнс Стролл (Williams) +2.336

15. Фелипе Масса (Williams) +2.414

16. Ромен Грожан (Haas) +3.049

17. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.104

18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.267

19. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.019

20. Кевин Магнуссен (Haas) — без времени.