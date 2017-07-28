Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Венгрии, Квят — 13-й
На трассе «Хунгароринг» состоялась вторая пятничная тренировка
Гран-при Венгрии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
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Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 13-м. Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен почти всю сессию провёл в боксах, так и не проехав ни одного быстрого круга.
Формула-1.
1. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) — 1:18.455
2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.183
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.201
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.300
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.324
6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.496
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.259
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.360
9. Карлос
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.454
11. Эстебан Окон (Force India) +1.671
12. Серхио Перес (Force India) +1.811
13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.122
14. Лэнс Стролл (Williams) +2.336
15. Фелипе Масса (Williams) +2.414
16. Ромен Грожан (Haas) +3.049
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.104
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.267
19. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.019
20. Кевин Магнуссен (Haas) — без времени.
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