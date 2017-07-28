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28 июля 2017, 12:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

На тесты в Венгрии «Ред Булл» выставит Ферстаппена и Гасли

Команда «Ред Булл» определилась с составом пилотов на предстоящие тесты Формулы-1, которые пройдут на «Хунгароринге» после Гран-при Венгрии.

Команда Ред <span class=error>Булл</span> определилась с составом пилотов на предстоящие тесты Формулы-1 которые пройдут на Хунгароринге после <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии. Увеличить
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1 августа на трассе будет работать боевой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. 2 августа его сменит резервный гонщик Пьер Гасли, сообщается в официальном «твиттере» австрийской команды.
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