На тесты в Венгрии «Ред Булл» выставит Ферстаппена и Гасли
Команда «Ред Булл» определилась с составом пилотов на предстоящие тесты Формулы-1, которые пройдут на «Хунгароринге» после
Гран-при Венгрии.
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1 августа на трассе будет работать боевой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. 2 августа его сменит резервный гонщик Пьер Гасли, сообщается в официальном «твиттере» австрийской команды.
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