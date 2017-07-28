Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30518867/
28 июля 2017, 11:41 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Формулы-1» «Заубер» объявила о подписании соглашения с Ferrari по моторам

Команда «Формулы-1» «Заубер», ранее объявившая о расторжении контракта с Honda, заключила многолетнее соглашение со Scuderia Ferrari относительно поставки двигателей, сообщается на официальном сайте швейцарской «конюшни».

Команда Формулы-1 <span class=error>Заубер</span> ранее объявившая о расторжении контракта с Honda заключила многолетнее соглашение со Scuderia Ferrari относительно поставки двигателей сообщается на официальном сайте швейцарской конюшни. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что сотрудничество по новому контракту начнется с 2018 года. Ранее стороны уже работали вместе на протяжении 17 лет.

«Я рад подтвердить, что мы будем продолжать работать со Scuderia Ferrari в качестве поставщика двигателей в формате многолетнего соглашения. Общий опыт между “Заубер” и Ferrari создал прочную основу, которая позволит нам двигаться вперед быстро и эффективно, а также развивать автомобиль 2018 года», — сказал руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр.

«Я убежден, что вместе мы сможем добиться результатов, отражающих страсть и решительность, которые всегда были у «Заубера», — добавил он.

В апреле «Заубер» и Honda заключили многолетнее соглашение. В июле в СМИ сообщалось, что сделка расторгнута из-за недовольства японских мотористов кадровыми изменениями в руководстве швейцарской команды. По данным autosport.com, контракт на самом деле не был окончательно подписан, а разногласия компаний были одной из причин ухода руководителя «Заубера» Мониши Кальтенборн со своего поста в июне. Позже Honda назвала спекуляцией информацию о разрыве контракта с «Заубером». В четверг о разрыве соглашения было объявлено официально.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса