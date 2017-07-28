Команда «Формулы-1» «Заубер» объявила о подписании соглашения с Ferrari по моторам

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Отмечается, что сотрудничество по новому контракту начнется с 2018 года. Ранее стороны уже работали вместе на протяжении 17 лет.

«Я рад подтвердить, что мы будем продолжать работать со Scuderia Ferrari в качестве поставщика двигателей в формате многолетнего соглашения. Общий опыт между “Заубер” и Ferrari создал прочную основу, которая позволит нам двигаться вперед быстро и эффективно, а также развивать автомобиль 2018 года», — сказал руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр.

«Я убежден, что вместе мы сможем добиться результатов, отражающих страсть и решительность, которые всегда были у «Заубера», — добавил он.