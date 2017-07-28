Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30517013/
28 июля 2017, 10:10 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что в его контракте с «Ред Булл» прописана дата, до которой руководство команды должно объявить решение, будет ли продлевать соглашение или нет.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> подтвердил что в его контракте с Ред <span class=error>Булл</span> прописана дата до которой руководство команды должно объявить решение будет ли продлевать соглашение или нет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Такая дата есть. Но есть и человеческие отношения. У нас хорошие отношения с «Ред Булл», и они всегда стараются известить меня о своем решении настолько быстро, насколько это возможно.

Как только они примут решение, я узнаю. Как я сказал, мы очень близки.

Пока я просто нахожусь в режиме ожидания и жду решения. Я не вижу ни одной причины, почему бы я хотел покинуть «Торо Россо». Я все еще верю в команду, я хочу быть частью этого проекта и я вижу потенциал этой команды, — приводит Motorsport.com слова Квята.

Напомним, после десяти этапов сезона Квят занимает 16-е место в общем зачете пилотов с четырьмя очками.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Скрытая ловушка Хунгароринга

Скрытая ловушка Хунгароринга

Гонка в Венгрии откроет вторую половину сезона, но сразу после ее окончания «Формула-1» уйдет на каникулы, во время которых может решиться судьба россиянина Даниила Квята.
Еще 7 новостей  Все новости
27 июля

Самые длинные ноги планеты! Баскетболистка из России претендует на рекорд Гиннеса (фото)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN (Горячие фото)