Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо»

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«Такая дата есть. Но есть и человеческие отношения. У нас хорошие отношения с «Ред Булл», и они всегда стараются известить меня о своем решении настолько быстро, насколько это возможно.

Как только они примут решение, я узнаю. Как я сказал, мы очень близки.

Пока я просто нахожусь в режиме ожидания и жду решения. Я не вижу ни одной причины, почему бы я хотел покинуть «Торо Россо». Я все еще верю в команду, я хочу быть частью этого проекта и я вижу потенциал этой команды, — приводит Motorsport.com слова Квята.

Напомним, после десяти этапов сезона Квят занимает 16-е место в общем зачете пилотов с четырьмя очками.