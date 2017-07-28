Скрытая ловушка Хунгароринга

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Будапешт в последний уик-энд июля станет настоящей спортивной столицей мира. В столице Венгрии близится к завершению чемпионат мира по водным видам спорта, а в пятницу-воскресенье внимание болельщиков будет приковано и к 11-му этапу «Формулы-1». Венгерская гонка откроет вторую половину сезона, и сразу после ее окончания начнутся летние каникулы.

ГОНКА БЕЗ ПРОБЛЕМ?

Два года назад Даниил Квят именно на «Хунгароринге» впервые в карьере поднялся на подиум, заняв второе место. Тогда казалось, что у российского пилота безоблачное будущее в королевских гонках, а тот подиум — лишь первый из многих. Действительность оказалась более жестокой, и сейчас нет никакой уверенности, что Квят останется в «Формуле-1».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?<a href="https://twitter.com/hashtag/OTD?src=hash">#OTD</a> 2015 <br><br>A first podium for <a href="https://twitter.com/kvyatofficial">@kvyatofficial</a> ? <a href="https://twitter.com/hashtag/HungarianGP?src=hash">#HungarianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/OZoH3oEWF0">pic.twitter.com/OZoH3oEWF0</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/890102638087372802">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Всего четыре очка, набранных в 10 гонках — не тот результат, которого ждали от Даниила. Неудивительно, что Квят к середине сезона начал нервничать, что и выплеснулось в две аварии в Шпильберге и Сильверстоуне. У россиянина уже девять штрафных баллов за календарный год. Еще три — и дисквалификация. Он находится под жесточайшим прессингом и лучшее, что может сейчас сделать, — просто успокоиться и провести гонку без ошибок.

Перед стартом «Гран-при Венгрии» Квят говорил именно об этом. «Очень приятно вспоминать тот уик-энд, когда я впервые поднялся на подиум, и вновь вернуться в Венгрию. Здесь интересная и сложная трасса, которая не прощает ошибок. Надеюсь, что гонка пройдет без проблем», — цитирует Даниила пресс-служба «Торо Россо». На это надеются все, не только его болельщики: заканчивать борьбу на первом круге не хочется никому.

Даниил КВЯТ. AFP 2017

ОТ МОНАКО ДО «МОНАКО»

Для Квята важно не просто финишировать на «Хунгароринге», но сделать это в очковой зоне. Даниил будет вести борьбу за свое будущее в «Формуле-1», и это должно придать ему мотивации. Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону дополнительная мотивация не нужна. Они ведут борьбу за чемпионство, и пока немец опережает британца на одно очко.

Трассу возле городка Модьород в 20 км от Будапешта часто называют «Монако без стен»: тоже узкая, тоже сложно обгонять. Зачастую результаты в Монако помогают спрогнозировать то, как пройдет гонка в Венгрии. Но если вспомнить «Гран-при Монако"-2017, на котором «Феррари» вчистую обыграла «Мерседес», то после той гонки пилоты скудерии набрали лишь на пару очков больше, чем их коллеги из «Ред Булл», тогда как гонщики «Мерседес» — в два раза больше.

Можно говорить, что «Мерседес» перехватил инициативу в борьбе за лидерство. Команда сумела разобраться с теми проблемами с работой различных типов резины, которые возникали в начале сезона. И это — самое заметное изменение к середине сезона, та область, в которой один из претендентов на победу в Кубке конструкторов сумел добиться значительного прогресса по сравнению с конкурентом.

Кимми РАЙККОНЕН. AFP 2017

ОПАСНЫЙ «ХУНГАРОРИНГ»

Чаще всех побеждал на «Гран-при Венгрии» Хэмилтон — пять раз. Феттель, для сравнения, одержал всего одну победу, в том самом памятном для Квята 2015-м. Но «Хунгароринг» можно считать скрытой ловушкой для победителя: последним пилотом, кто выиграл «Гран-при Венгрии», а потом завоевал чемпионский титул, был Михаэль Шумахер в 2004-м.

Во всех последующих сезонах пилот, первым увидевший клетчатый флаг в венгерской гонке, в борьбе за титул терпел поражение. Так было и с Хэмилтоном в 2007, 2009, 2012, 2013 и 2016 годах. Конечно, это совпадение. Но свидетельствующее о том, что после «Гран-при Венгрии» лидеру чемпионата расслабляться ни в коем случае нельзя. Как было с Льюисом в прошлом сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kimi <a href="https://twitter.com/hashtag/Raikkonen?src=hash">#Raikkonen</a>’s fans take care of his future!<a href="https://twitter.com/hashtag/HungarianGP?src=hash">#HungarianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kimi7?src=hash">#Kimi7</a> <a href="https://t.co/qJjRNHpJTy">pic.twitter.com/qJjRNHpJTy</a></p>— #HungarianGP ?? (@Formula1_MotoGP) <a href="https://twitter.com/Formula1_MotoGP/status/890476187474055168">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У Хэмилтона, кстати, в Венгрии есть прекрасная возможность сравняться с Шумахером-старшим по количеству побед в квалификациях за карьеру. Сейчас у британца 67 выигранных квалификаций, у Красного барона — 68. Льюису на «Гран-при Венгрии» возможно, стоит опасаться даже не столько Феттеля, сколько одного из финнов: либо своего напарника Боттаса, либо Райкконена. Именно у финских пилотов на трибунах «Хунгароринга» просто фантастическая поддержка, поскольку болельщики Суоми считают этот этап домашним.

Синоптики обещают во время гонки сухую и жаркую погоду — обычно венгерский этап в таких условиях и проходит. Но лучше, чтобы жара была не «за бортом», а на трассе. Повторения скучной гонки 2016 года не хочется никому.