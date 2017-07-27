Боттас: Вопрос о титуле открыт

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«Я чувствую себя частью команды и думаю, что могу выступать на своём лучшем уровне. Чувствую, что набираю скорость. Хотел бы, чтобы сейчас не было перерыва. Я всегда ставлю высокие цели. Не ждал, что постоянно буду позади Хэмилтона, и уже показал, что могу бороться с ним. Вопрос о титуле открыт», — приводит слова Боттаса Associated Press.