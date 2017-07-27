Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30514511/
27 июля 2017, 21:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Вопрос о титуле открыт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что готов бороться с Льюисом Хэмилтоном за чемпионский титул. Боттас перешёл в «Мерседес» прошлой зимой, заменив чемпиона Формулы-1 Нико Росберга.

Пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> заявил что готов бороться с <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном за чемпионский титул. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я чувствую себя частью команды и думаю, что могу выступать на своём лучшем уровне. Чувствую, что набираю скорость. Хотел бы, чтобы сейчас не было перерыва. Я всегда ставлю высокие цели. Не ждал, что постоянно буду позади Хэмилтона, и уже показал, что могу бороться с ним. Вопрос о титуле открыт», — приводит слова Боттаса Associated Press.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Тото Вольфф: Хэмилтон делает все, чтобы стать одним из величайших пилотов всех времен

Тото Вольфф: Хэмилтон делает все, чтобы стать одним из величайших пилотов всех времен

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон станет одним из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». По его словам, британец демонстрирует это по ходу каждого из последних сезонов.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики