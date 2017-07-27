«Я думаю, это ошибка. К сожалению, пути назад уже нет, так что это будет конец Формулы-1, какой мы её знаем — с открытым кокпитом. Это чрезмерная реакция на проблемы, возникшие в других сериях. С 1994 года у нас погиб один гонщик. Это трагично, но “гало” не позволил бы избежать смерти, так что за 23 последних года “гало” не предотвратил бы ни одной смерти в Ф-1. Из-за инцидентов в IndyCar и Формуле-2 на других трассах и при других мерах безопасности мы внедряем нечто, что меняет все традиции и историю. Я думаю, это неправильный ход», — приводит слова Палмера Motorsport Week.