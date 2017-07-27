Палмер — о «гало»: Это будет конец Формулы-1, какой мы её знаем
Гонщик «Рено» Джолион Палмер заявил, что считает ошибочным решение ФИА внедрить в Формуле-1 новую систему защиты головы «гало» с 2018 года.
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«Я думаю, это ошибка. К сожалению, пути назад уже нет, так что это будет конец Формулы-1, какой мы её знаем — с открытым кокпитом. Это чрезмерная реакция на проблемы, возникшие в других сериях. С 1994 года у нас погиб один гонщик. Это трагично, но “гало” не позволил бы избежать смерти, так что за 23 последних года “гало” не предотвратил бы ни одной смерти в Ф-1.
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