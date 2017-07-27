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https://sport.mail.ru/news/formula1/30512971/
27 июля 2017, 18:46 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Формулы-1» «Заубер» подтвердила информацию о разрыве контракта с Honda

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Заубер» на своем официальном сайте подтвердила информацию о разрыве контракта с Honda, начало сотрудничества с которой было запланировано на 2018 год.

Стороны заключили многолетнее соглашение в апреле. В июле издание Auto Bild сообщило, что ранее заключенная сделка расторгнута из-за недовольства японских мотористов кадровыми изменениями в руководстве швейцарской команды «Формулы-1». По данным autosport.com, контракт между сторонами на самом деле не был окончательно подписан, а разногласия компаний были одной из причин ухода руководителя «Заубера» Мониши Кальтенборн со своего поста в июне. Позже Honda назвала спекуляцией информацию о разрыве контракта с «Заубером».

«Технологическое партнерство между командой “Заубер” и Honda, которое должно было начаться с 2018 года, отменено. Вскоре будет объявлен новый партнер команды по двигателям», — говорится в сообщении «Заубера».

«Очень жаль, что мы должны прекратить запланированное сотрудничество с Honda на данном этапе. Однако это решение было принято по стратегическим причинам и с наилучшим намерением для будущего команды. Мы хотели бы поблагодарить Honda за сотрудничество и пожелать им всего наилучшего в будущем в «Формуле-1», — сказал руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр, занявший свою должность в начале июля.
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