Команда «Формулы-1» «Заубер» подтвердила информацию о разрыве контракта с Honda

Стороны заключили многолетнее соглашение в апреле. В июле издание Auto Bild сообщило, что ранее заключенная сделка расторгнута из-за недовольства японских мотористов кадровыми изменениями в руководстве швейцарской команды «Формулы-1». По данным autosport.com, контракт между сторонами на самом деле не был окончательно подписан, а разногласия компаний были одной из причин ухода руководителя «Заубера» Мониши Кальтенборн со своего поста в июне. Позже Honda назвала спекуляцией информацию о разрыве контракта с «Заубером».

«Технологическое партнерство между командой “Заубер” и Honda, которое должно было начаться с 2018 года, отменено. Вскоре будет объявлен новый партнер команды по двигателям», — говорится в сообщении «Заубера».

«Очень жаль, что мы должны прекратить запланированное сотрудничество с Honda на данном этапе. Однако это решение было принято по стратегическим причинам и с наилучшим намерением для будущего команды. Мы хотели бы поблагодарить Honda за сотрудничество и пожелать им всего наилучшего в будущем в «Формуле-1», — сказал руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр, занявший свою должность в начале июля.