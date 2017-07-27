Команда «Формулы-1» «Заубер» подтвердила информацию о разрыве контракта с Honda
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Заубер» на своем официальном сайте подтвердила информацию о разрыве контракта с Honda, начало сотрудничества с которой было запланировано на 2018 год.
Стороны заключили многолетнее соглашение в апреле. В июле издание Auto Bild сообщило, что ранее заключенная сделка расторгнута
«Технологическое партнерство между командой “Заубер” и Honda, которое должно было начаться с 2018 года, отменено. Вскоре будет объявлен новый партнер команды по двигателям», — говорится в сообщении «Заубера».
«Очень жаль, что мы должны прекратить запланированное сотрудничество с Honda на данном этапе. Однако это решение было принято по стратегическим причинам и с наилучшим намерением для будущего команды. Мы хотели бы поблагодарить Honda за сотрудничество и пожелать им всего наилучшего в будущем в «Формуле-1», — сказал руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр, занявший свою должность в начале июля.
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