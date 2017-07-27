Ферстаппен: На трассе необходимо быть сволочью

«Они могут называть меня как хотят: “Безумный Макс” или как-то ещё. Я говорю, что на треке необходимо быть сволочью. Возьмите, к примеру, Михаэля Шумахера! В конце концов, гонщик должен знать, как побеждать в гонках и чемпионатах, а не то, как быть хорошим парнем», — сказал Ферстаппен в интервью Sport Bild



Голландец также отметил, что не ожидает дружбы от Себастьяна Феттеля, критикующего его больше всех. «Я не ожидаю, что он пришлёт мне рождественскую открытку или пригласит меня на день рождения. Для меня большей проблемой является Даниэль Риккардо. Когда оба они выступали за одну команду в 2014 году, Даниэль был сильнее», — заявил гонщик.