Ферстаппен: На трассе необходимо быть сволочью
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не обращает внимания на критикующих его агрессивный стиль пилотирования.
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«Они могут называть меня как хотят: “Безумный Макс” или
Голландец также отметил, что не ожидает дружбы от Себастьяна Феттеля, критикующего его больше всех. «Я не ожидаю, что он пришлёт мне рождественскую открытку или пригласит меня на день рождения. Для меня большей проблемой является Даниэль Риккардо. Когда оба они выступали за одну команду в 2014 году, Даниэль был сильнее», — заявил гонщик.
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