«Пирелли»: Прокол колеса Райкконена в Британии не связан с износом
«Пирелли» завершила расследование причин, по которым лопнула передняя левая шина на болиде Кими Райкконена на
Гран-при Великобритании.
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Видимо, что-то случилось...
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Компания уверяет, что прокол был вызван контактом с внешним предметом.
«Вероятной причиной изначального повреждения стал контакт с внешним телом, который привёл к отделению ремня от каркаса в двух зонах. В следствии этого в одной из этих зон также отсоединился протектор.
В других зонах покрышки повреждения не представлены. Следов износа на ремне и структуре шины нет, — говорится в заявлении компании.
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