«Пирелли»: Прокол колеса Райкконена в Британии не связан с износом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Компания уверяет, что прокол был вызван контактом с внешним предметом.

«Вероятной причиной изначального повреждения стал контакт с внешним телом, который привёл к отделению ремня от каркаса в двух зонах. В следствии этого в одной из этих зон также отсоединился протектор.

В других зонах покрышки повреждения не представлены. Следов износа на ремне и структуре шины нет, — говорится в заявлении компании.