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26 июля 2017, 21:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Пирелли»: Прокол колеса Райкконена в Британии не связан с износом

«Пирелли» завершила расследование причин, по которым лопнула передняя левая шина на болиде Кими Райкконена на Гран-при Великобритании.

<span class=error>Пирелли</span> завершила расследование причин по которым лопнула передняя левая шина на болиде <span class=error>Кими</span> Райкконена на <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
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Компания уверяет, что прокол был вызван контактом с внешним предметом.

«Вероятной причиной изначального повреждения стал контакт с внешним телом, который привёл к отделению ремня от каркаса в двух зонах. В следствии этого в одной из этих зон также отсоединился протектор.

В других зонах покрышки повреждения не представлены. Следов износа на ремне и структуре шины нет, — говорится в заявлении компании.
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