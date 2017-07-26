Норрис отработает за «Макларен» на тестах в Венгрии
Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис примет участие в тестах команды на «Хунгароринге».
Норрис отработает во второй день двухдневных тестов 1 и 2 августа, которые трасса примет после
Норрис присоединился к программе «Макларена» в начале нынешнего сезона. Параллельно он выступает в европейской Формуле-3, где идёт на третьем месте в чемпионате с лучшим результатом среди новичков.
Первый день тестов за рулём «Макларена» проведёт боевой пилот Стоффель Вандорн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter