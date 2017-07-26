Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30502690/
26 июля 2017, 20:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Норрис отработает за «Макларен» на тестах в Венгрии

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис примет участие в тестах команды на «Хунгароринге».

Норрис отработает во второй день двухдневных тестов 1 и 2 августа, которые трасса примет после Гран-при Венгрии Формулы-1.

Норрис присоединился к программе «Макларена» в начале нынешнего сезона. Параллельно он выступает в европейской Формуле-3, где идёт на третьем месте в чемпионате с лучшим результатом среди новичков.

Первый день тестов за рулём «Макларена» проведёт боевой пилот Стоффель Вандорн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики