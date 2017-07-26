Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30492980/
26 июля 2017, 0:16 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Команды не стали приобретать акции «Формулы-1»

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри подтвердил, что команды не сделали предложений по покупке акций «Королевских гонок».

Приобретая бренд, компания Liberty Media дала командам возможность купить акции на 400 миллионов долларов. Как сообщает Bild, ни одна из команд не сделала предложений, поскольку эти акции не имеют права голоса.

— Окно возможности для команд закрылось, — отметил Кэри. — Мы довольны тем, как проходят обсуждения реформ, как ведутся переговоры. Все это потребует времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Тото Вольфф: Хэмилтон делает все, чтобы стать одним из величайших пилотов всех времен

Тото Вольфф: Хэмилтон делает все, чтобы стать одним из величайших пилотов всех времен

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон станет одним из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». По его словам, британец демонстрирует это по ходу каждого из последних сезонов.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось