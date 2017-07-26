Команды не стали приобретать акции «Формулы-1»

Приобретая бренд, компания Liberty Media дала командам возможность купить акции на 400 миллионов долларов. Как сообщает Bild, ни одна из команд не сделала предложений, поскольку эти акции не имеют права голоса.

— Окно возможности для команд закрылось, — отметил Кэри. — Мы довольны тем, как проходят обсуждения реформ, как ведутся переговоры. Все это потребует времени.