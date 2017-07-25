Тото Вольфф: Хэмилтон делает все, чтобы стать одним из величайших пилотов всех времен
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон станет одним из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». По его словам, британец демонстрирует это по ходу каждого из последних сезонов.
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— Льюис в этом году показывает высочайшую эффективность, — цитирует F1i Вольффа. — Особенно это было в Китае, Канаде и Великобритании, где он брал «большой шлем». Почти в каждом
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