Карлос Сайнс: В Венгрии особенно интересно пилотировать в квалификации

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«Прошлогодняя квалификации в Венгрии стала для меня одним из лучших моментов в сезоне. В третьей тренировке я был лишь 15-м, но в квалификации на промежуточных шинах внезапно проехал один из лучших кругов в моей жизни, став четвёртым во втором сегменте и попав в первую десятку, что стало полной неожиданностью для нас. Затем я перешёл на дождевые покрышки и показал шестое время. Это было здорово!

Будапешт — один из моих любимых городов. Там много исторических достопримечательностей, хорошие рестораны. Кроме того, там потрясающие болельщики. Я выкладывал в Instagram фотографию, на которой изображён в окружении фанатов — меня непросто найти в этой толпе. Такая поддержка добавляет особенности этому Гран-при.

Что касается самой трассы, то мне очень нравится Хунгароринг. Особенно интересно пилотировать здесь в квалификации. Гонка получается не столь интересной, если только не идет дождь, поскольку обгонять тут тяжело. В этом плане венгерская трасса напоминает Монако, — цитирует Сайнса Autosport.