Даниил Квят: Надеюсь, я без проблем проведу Гран-при Венгрии

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«В Венгрии я впервые в Формуле-1 поднялся на подиум. Очень приятно вспоминать тот уик-энд и вернуться в Венгрию. Хунгароринг — довольно интересная и сложная трасса, к тому же очень узкая, поэтому часто её называют «Монако без стен». Здесь нужно пилотировать без ошибок. Надеюсь, я без проблем проведу гонку.

На этой трассе сложно обгонять, так что будет очень важно хорошо выступить в квалификации. Обычно в Будапеште очень жарко, поэтому по ходу гоночного уик-энда приходится пить много воды. На гонках в подобных условиях мой физиотерапевт постоянно об этом напоминает.

Будапешт — очень красивый город. Я бывал там много раз, и там действительно есть что посмотреть. Всегда советую своим родственникам и друзьям съездить туда, — цитирует Квята Autosport.