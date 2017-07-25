Даниил Квят: Надеюсь, я без проблем проведу Гран-при Венгрии
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от
Гран-при Венгрии.
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«В Венгрии я впервые в Формуле-1 поднялся на подиум. Очень приятно вспоминать тот
На этой трассе сложно обгонять, так что будет очень важно хорошо выступить в квалификации. Обычно в Будапеште очень жарко, поэтому по ходу гоночного
Будапешт — очень красивый город. Я бывал там много раз, и там действительно есть что посмотреть. Всегда советую своим родственникам и друзьям съездить туда, — цитирует Квята Autosport.
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