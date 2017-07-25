«Заубер» подготовил к ГП Венгрии значительные обновления аэродинамики

«Я не знаю, какие точно обновления будут, но это должен быть хороший пакет обновлений. Венгрия — это трасса, где любой прирост в прижимной силе, которого мы сможем добиться, поможет нам, трасса, на которой влияние двигателя, не столь сильно.



Таким образом, этот Гран-при может предоставить нам шанс, если мы сделаем ещё один шаг вперёд благодаря обновлениям.

Надеюсь, что эти обновления сработают лучше, чем те, что мы привезли в Барселону, поскольку они не дали нам того, на что мы надеялись, — цитирует Эрикссона Autosport.