«Заубер» подготовил к ГП Венгрии значительные обновления аэродинамики
Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон возлагает большие надежды на обновления аэродинамики, которые команда готовится привезти на
Гран-при Венгрии.
«Я не знаю, какие точно обновления будут, но это должен быть хороший пакет обновлений. Венгрия — это трасса, где любой прирост в прижимной силе, которого мы сможем добиться, поможет нам, трасса, на которой влияние двигателя, не столь сильно.
Таким образом, этот
Надеюсь, что эти обновления сработают лучше, чем те, что мы привезли в Барселону, поскольку они не дали нам того, на что мы надеялись, — цитирует Эрикссона Autosport.
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