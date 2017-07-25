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25 июля 2017, 16:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» подготовил к ГП Венгрии значительные обновления аэродинамики

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон возлагает большие надежды на обновления аэродинамики, которые команда готовится привезти на Гран-при Венгрии.

«Я не знаю, какие точно обновления будут, но это должен быть хороший пакет обновлений. Венгрия — это трасса, где любой прирост в прижимной силе, которого мы сможем добиться, поможет нам, трасса, на которой влияние двигателя, не столь сильно.

Таким образом, этот Гран-при может предоставить нам шанс, если мы сделаем ещё один шаг вперёд благодаря обновлениям.

Надеюсь, что эти обновления сработают лучше, чем те, что мы привезли в Барселону, поскольку они не дали нам того, на что мы надеялись, — цитирует Эрикссона Autosport.
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