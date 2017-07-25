Минарди: Сохранение «Хаасом» Грожана и Магнуссена будет поражением «Феррари»

Обоих гонщиков слухи связывали с возможным переходом в «Хаас», который является клиентом «Феррари». Однако владелец «Хааса» Джин Хаас уже сказал, что команда, вероятнее всего, сохранит на следующий год Ромена Грожана и Кевина Магнуссена.



«Если это (продление “Хаасом” контрактов с Грожаном и Магнуссеном. — Прим ред.) случится, то это будет поражением для “Феррари”… Это будет поражением для всей системы “Феррари”, направленной на поддержку молодых пилотов и итальянского автоспорта.



Если данный сценарий материализуется, то станет очевидно, что гонщики “Феррари” не имеют никакой защиты. “Феррари” больше не будет иметь никакого влияния на принятие решения её клиентами. Я отказываюсь рассматривать такой вариант», — написал Минарди на своём сайте.