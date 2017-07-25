Квят: Надеюсь, в Венгрии гонка получится чистой

«В Венгрии я завоевал первый в своей карьере в Ф-1 подиум. У меня очень приятные воспоминания о том гоночном уик-энде. Трасса очень интересная и сложная. Она очень узкая. Я описал бы эту трассу как Монако без стен. На этом треке нужно делать всё правильно, и я надеюсь, что у нас будет чистая гонка. В Венгрии очень сложно обгонять, поэтому важно провести хорошую квалификацию.



Обычно в Венгрии очень жарко, поэтому по ходу уик-энда нам нужно пить много воды. Мой физиотерапевт напоминает мне об этом постоянно в подобных гонках.



Будапешт — очень красивый город. Я много раз там был, в нём есть много чего, что можно посмотреть. И я рекомендую семье и друзьям посетить его», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».