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25 июля 2017, 14:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Надеюсь, в Венгрии гонка получится чистой

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий к предстоящему Гран-при Венгрии.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> дал комментарий к предстоящему <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии. Увеличить
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«В Венгрии я завоевал первый в своей карьере в Ф-1 подиум. У меня очень приятные воспоминания о том гоночном уик-энде. Трасса очень интересная и сложная. Она очень узкая. Я описал бы эту трассу как Монако без стен. На этом треке нужно делать всё правильно, и я надеюсь, что у нас будет чистая гонка. В Венгрии очень сложно обгонять, поэтому важно провести хорошую квалификацию.

Обычно в Венгрии очень жарко, поэтому по ходу уик-энда нам нужно пить много воды. Мой физиотерапевт напоминает мне об этом постоянно в подобных гонках.

Будапешт — очень красивый город. Я много раз там был, в нём есть много чего, что можно посмотреть. И я рекомендую семье и друзьям посетить его», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».
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