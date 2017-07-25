Квят: Надеюсь, в Венгрии гонка получится чистой
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий к предстоящему
Гран-при Венгрии.
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«В Венгрии я завоевал первый в своей карьере в Ф-1 подиум. У меня очень приятные воспоминания о том гоночном
Обычно в Венгрии очень жарко, поэтому по ходу
Будапешт — очень красивый город. Я много раз там был, в нём есть много чего, что можно посмотреть. И я рекомендую семье и друзьям посетить его», — цитирует Квята
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