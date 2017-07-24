Вольф: Борьба за оба титула Формулы-1 хорошо сбаласирована
Глава «Мерседеса» Тото Вольф назвал отрыв от «Феррари» в 55 очков в Кубке конструкторов небольшим.
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«Мы достигли середины чемпионата и борьба за оба титула хорошо сбалансирована. Таблица очков показывает, что в Кубке конструкторов у нас небольшой запас, а в личном первенстве небольшой дефицит. Но сейчас это не важно — в середине чемпионата очков не дают.
Наш подход — идти этап за этапом, набирать скорость спокойно и логично и продолжать стараться. Время волноваться об очках наступит позже, — цитирует Вольфа GP Update.
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