Алонсо: В Сильверстоуне пошли на штраф ради Гран-при Венгрии
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от
Гран-при Венгрии.
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«На бумаге «Хунгароринг» даёт нам один из лучших шансов в этом году. Короткая, извилистая трасса позволяет меньше полагаться на чистую мощность, и пилоты опираются на возможности шасси, пытаясь проехать наилучший круг.
Для нас, как всегда, важна надёжность. Хоть в Венгрии наша машина работает и получше, нам всё равно нужно провести этап без проблем, чтобы использовать шансы на очки. В Сильверстоуне мы пошли на штрафы ради подготовки к этой гонке. Надеюсь, это окупится, и мы окажемся в наилучшем положении для набора очков, — цитирует Алонсо
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