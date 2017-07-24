Алонсо: В Сильверстоуне пошли на штраф ради Гран-при Венгрии

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«На бумаге «Хунгароринг» даёт нам один из лучших шансов в этом году. Короткая, извилистая трасса позволяет меньше полагаться на чистую мощность, и пилоты опираются на возможности шасси, пытаясь проехать наилучший круг.