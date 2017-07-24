Феттель не видит признаков кризиса у «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что его команда демонстрирует признаки приближения нового кризиса.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я так не думаю. Я действительно считаю, что “Мерседес” хорошо прибавил, но мы всё ещё быстры, особенно по воскресеньям. Мы страдаем от нехватки темпа в квалификациях, но когда начинаются гонки, мы можем
Возможно, они немного более эффективно работают с аэродинамикой, которая в этом году очень много значит, но в целом мы рядом. Я не знаю, что точно будет в Венгрии, но полагаю, что ситуация будет очень отличаться от того, что было в Сильверстоуне». — сказал немец, слова которого приводит La Repubblica.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter