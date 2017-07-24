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24 июля 2017, 15:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель не видит признаков кризиса у «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что его команда демонстрирует признаки приближения нового кризиса.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> не считает что его команда демонстрирует признаки приближения нового кризиса. Увеличить
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«Я так не думаю. Я действительно считаю, что “Мерседес” хорошо прибавил, но мы всё ещё быстры, особенно по воскресеньям. Мы страдаем от нехватки темпа в квалификациях, но когда начинаются гонки, мы можем кое-что отыграть.

Возможно, они немного более эффективно работают с аэродинамикой, которая в этом году очень много значит, но в целом мы рядом. Я не знаю, что точно будет в Венгрии, но полагаю, что ситуация будет очень отличаться от того, что было в Сильверстоуне». — сказал немец, слова которого приводит La Repubblica.
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