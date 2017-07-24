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24 июля 2017, 13:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Николя Латифи составит компанию Кубице на тестах в Венгрии

Команда «Рено» в своём официальном «твиттере» сообщила о предоставлении места за рулём R.S.17 в один из тестовых дней в Венгрии французскому гонщику Николя Латифи.

Француз составит компанию поляку Роберту Кубице, участие которого в тестах было подтверждено ранее.

Поскольку Кубица будет испытывать болид 2 августа, Латифи, вероятно, испытает машину французской команды в первый день тестов (1 августа).
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