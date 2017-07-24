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https://sport.mail.ru/news/formula1/30476299/
24 июля 2017, 13:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Нобухару Мацусита протестирует болид «Заубера» в Венгрии

Японский гонщик Нобухару Мацусита, выступающий в Формуле-2, получит возможность испытать болид «Заубера» в ходе тестов Формулы-1 на «Хунгароринге», которые будут проходить с 1 по 2 августа.

Мацусита протестирует C36 во второй день испытаний, а в первый день за руль болида сядет Густав Малья.

«Когда мне было четыре года, я восхищался Мухаэлем Шумахером, наблюдая за его гонками в Формуле-1. С тех пор моей мечтой было стать гонщиком Формулы-1. Я воодушевлён возможностью провести первые тесты в Ф-1 и с нетерпением жду возможности сесть за руль болида «Заубера» C36 на «Хунгароринге», — прокомментировал предоставленную возможность японский гонщик, слова которого приводит пресс-служба команды.
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