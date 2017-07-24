Нобухару Мацусита протестирует болид «Заубера» в Венгрии

Мацусита протестирует C36 во второй день испытаний, а в первый день за руль болида сядет Густав Малья.



«Когда мне было четыре года, я восхищался Мухаэлем Шумахером, наблюдая за его гонками в Формуле-1. С тех пор моей мечтой было стать гонщиком Формулы-1. Я воодушевлён возможностью провести первые тесты в Ф-1 и с нетерпением жду возможности сесть за руль болида «Заубера» C36 на «Хунгароринге», — прокомментировал предоставленную возможность японский гонщик, слова которого приводит пресс-служба команды.